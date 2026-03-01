El insulto racista de Rafa Mir a El Hilali que recoge el acta arbitral y que obligó a parar el Elche-Espanyol

El delantero del Elche fue acusado por el jugador del Espanyol de un comportamiento racista. El árbitro detuvo inmediatamente el juego y aplicó el protocolo

Si pensábamos que lo de Vinicius y Prestianni iba a quedarse en un hecho puntual, el roce entre el brasileño y el argentino parece que sólo ha hecho abrir la lata racista en España y, a buen seguro, en el fútbol mundial. Se han activado todas las alarmas y las cámaras están apuntando a todo aquel que abra la boca para dirigirse a un rival. Y nadie se va a ir de rositas. Si el jugador del Benfica no ha sido, duramente castigado todavía, lo que le podría caer a Rafa Mir puede crear un precedente en el fútbol español.

Ocurrió hoy en el Martínez Valero, cuando el partido iba 1-2 a favor del Espanyol. Concretamente, en el minuto 80, un rifirrafe entre El Hilali y Rafa Mir acabó con el partido suspendido tras activar el colegiado el protocolo antirracista.

El futbolista del Espanyol se giró hacia el colegiado muy alterado y no dudó en señalar al delantero del cuadro ilicitado acusándole de haberle dirigido un insulto racista. Rafa Mir lo negó al instante con la mano, pero el juez de la contienda no lo dudó, se lo comunicó al delegado de campo y detuvo el encuentro.

Y precisamente fue Rafa Mir el encargado de ejecutar la pena máxima en el 90' que le dio el tanto del empate al Elche. Pero, tras el partido, el acta del encuentro le ha delatado y su sanción será inevitable y bastante dura.

Según ha adelantado la periodista Cristina Bea, de DAZN, el acta redactada por Iosu Galech Azpeitia (Comité navarro) ha recogido lo que presuntamente Rafa Mir le habría dicho al jugador del Espanyol: "Viniste en patera".

¿Cuántos partidos le pueden caer a Rafa Mir?

Según el Código Disciplinario de la RFEF, los actos de racismo por parte de un jugador pueden considerarse infracciones muy graves, acarreando inhabilitaciones de dos a cinco años. Además, los insultos o conductas racistas durante el partido pueden resultar en suspensiones de partidos y multas accesorias, dependiendo de la gravedad y la reincidencia.

Las sanciones por racismo (art. 76, 123 y Código Disciplinario) pueden ser: inhabilitación (entre 2 y 5 años para casos graves relacionados con origen racial, suspensiones (varios partidos si se consideran conductas contrarias al buen orden deportivo o insultos) y multas económicas tanto para el jugador como para los clubes.

La afición del Elche realizó una protesta contra el CTA

Un grupo de aficionados del Elche, situados en la Grada de Animación, pidió “respeto” al Comité Técnicos de Árbitros (CTA) en los prolegómenos del encuentro ante el Espanyol, por entender que su equipo ha sido perjudicado en los últimos partidos.Los seguidores de esta zona mostraron cartulinas rojas a la salida de los dos equipos al campo, mientras que otros aficionados con camisetas blancas formaban el mensaje “CTA respeto al Elche”.

Una vez ha comenzado el partido, el mensaje desapareció de las gradas, aunque no sensibilización de los seguidores con las decisiones del colegiado Iousu Galech, muy protestado.El club ilicitano y su afición consideran que el equipo se ha visto perjudicado en las últimas jornadas con varias decisiones controvertidas, la última de ellas un penalti en Bilbao, con el que se impuso el Athletic