Elche 2-2 Espanyol: No hay manera de que ganen

Tras un partido loco en el que hubo de todo, hasta un caso de presunto racismo, franjiverdes y pericos firmaron unas tablas que no dejan contento a ninguno, pues ya son nueve las jornadas consecutivas que ambos suman sin conocer la victoria

Elche y Espanyol se presentaban en el Martínez Valero tras ocho jornadas consecutivas sin vencer y sumaron otra más a sus respectivas malas rachas tras un partido loco en el que hubo de todo. Se adelantaron los pericos por dos veces, pero el conjunto ilicitano respondió en sendas ocasiones, la última de ellas con un penalti transformado por Rafa Mir en el último minuto del tiempo reglamentario. También fue protagonista el delantero por un presunto caso de racismo que LaLiga deberá investigar y los de Manolo González, con uno menos en una larga prolongación, acabaron dando por bueno el empate ante el empuje local, firmando unas tablas que sirve de poco a ambos.

Kike García no falla a las primeras de cambio

Fue el conjunto franjiverde el que tomó pronto la iniciativa, tocando con paciencia atrás para tratar de salir con claridad ante un cuadro perico que se ordenaba para esperar su momento con rápidas transiciones. Un plan que le salió redondo a las primeras de cambio gracias a una contra mortal. André Silva la perdió en campo ajeno, Pol Lozano lanzó un pase en largo y Kike García arrancó desde su campo para plantarse ante Dituro algo escorado y definir con un punterazo cruzado a la red.

Solo habían transcurrido seis minutos y a los de Eder Sarabia les tocaba remar contracorriente. Pero el mazazo no alteró su plan. Siguió llevando el cuadro local el control del partido y André Silva respondió pronto con un disparo repelido por El Hilali. Pero el Espanyol ha demostrado encontrarse cómodo sin el balón, lanzando picotazos que amedrentaban a un Martínez Valero que la tomó con Pere Milla por su salida del club ilicitano hace ya tres años.

Empate afortunado al filo del descanso

Con un eléctrico Dolan como principal estilete, el cuadro catalán rondó el segundo con un disparo de volea de Pol Lozano desde la frontal, mientras el Elche se perdía entre protestas y veía pasar los minutos sin poder hincarle el diente a un rival bien plantado que llevaba veneno en cada salida. Tenían mucha posesión los locales, pero sin traducirla en remates concretos, más allá de un centro de Rafa Mir que atajó Dmitrovic, sin trabajo real durante todo el primer acto. Porque la igualada, al filo del descanso, llegó en realidad en una acción afortunada para el conjunto ilicitano. Varela la puso desde la banda, Cabrera impidió que Rafa Mir la enganchara y el despeje de Pol Lozano tocó en Aguado, que metió la pierna de forma inteligente para sorprender al meta serbio.

Del posible 2-1 al 1-2: golazo de Carlos Romero

Aún pudo irse por delante el Espanyol al descanso, pero Dituro salvó con paradón el disparo cruzado de Pere Milla desde el interior del área. Y el guion no varió tras el paso por vestuarios, con un Elche que salió mandón. Pero en un minuto se pasó del posible 2-1 al 1-2. Primero, Rafa Mir tuvó el gol al empalar un centro, pero su potente chut salió centrado y a Dimitrovic le bastó con estar en el sitio, despejando luego 'in extremis' Cabrera. Y sin respiro, los pericos montaron una rápida transición a la que Carlos Romero puso música con un golazo, quitándole las telarañas a la escuadra con un disparo al palo largo desde la frontal.

Presunto caso de racismo

El tanto visitante fue otro jarro de agua fría para un Elche que acusó el golpe durante unos minutos, aunque poco a poco reaccionó para seguir arrinconando a su rival y rozar el empate con otro chut centrado de André Silva que atajó Dimitrovic. Eran fuegos de artificio pero con poco peligro de verdad, más allá de centros laterales que Cabrera se encargaba de despejar una otra vez. Mientras, fue el Espanyol el que tuvo la sentencia en una contra que acabó con el disparo al palo de Terrats ya en la recta final, después de que el colegiado activase el protocolo de racismo por un presunto comentario de Rafa Mir a El Hilali.

Penalti y sufrimiento perico hasta el final

Pero el Elche encontró el premio a su insistencia sobre la bocina. Carlos Romero metió el brazo para evitar el remate de Petrot y el colegiado no dudó tras ser avisado desde el VAR: penalti y gol de Rafa Mir para poner unas tablas que el Espanyol aguantó con mucho sufrimiento en una larga prolongación de 10 minutos en la que incluso se quedó con un hombre menos por la expulsión de Pickel, que vio dos amarillas en una misma acción, la segunda por protestar.

Ficha técnica:

Elche: Dituro; Petrot, Affengruber, Bigas (Chust 46'), Germán Valera (Pedrosa 75'); Cepeda (Diangana 72'), Aguado, Febas, Tete Morente (Josan 65'), Rafa Mir, André Silva (Álvaro Rodríguez 72').

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Cabrera, Riedel, Carlos Romero, Urko, Pol Lozano (Pickel 57'), Dolan (Miguel Rubio 95'), Edu Expósito (Terrats 75'), Pere Milla (Jofre 57') y Kike García (Roberto 75').

Árbitro: Galech Apezteguía (navarro). Expulsó a Pickel por doble amarilla en el minuto 94'. Además, amonestó al local Rafa Mir y a los visitantes Dolan, Urko, Edu Expósito y Roberto.

Goles: 0-1 (6') Kike García; 1-1 (42') Aguado; 1-2 (56') Carlos Romero; 2-2 (89') Rafa Mir, de penalti.

Incidencias: Encuentro de la 26ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Martínez Valero ante 25.028 espectadores.