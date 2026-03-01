Manolo González sobre el presunto caso de racismo en el Elche-Espanyol: "Entiendo que será verdad"

El técnico perico lamentó el empate firmado en el Martínez Valero, que en su opinión se produjo por los "errores individuales" de su equipo, al que pese a todo elogio, pues volvió a ser "rteconocible"

El Espanyol no pudo romper su mala racha y sumó su novena jornada seguida sin vencer pese a ponerse dos veces por delante ante el Elche en el Martínez Valero. Por ello, pese a sufrir al final ante el empuje local, con un hombre menos incluso por la expulsión de Pickel en una larga prolongación, el técnico perico, Manolo González, lamentaba la oportunidad perdida a la conclusión del choque.

Critico con los errores "individuales" de su equipo

En opinión del preparador gallego, los dos tantos del equipo ilicitano llegaron por “errores individuales” de sus jugadores. “Hemos recuperado el sacrificio y la identidad. Hemos hecho todo para ganar en un campo complicado, pero ha habido acciones desafortunadas. El Elche tiene mucho balón en su campo y poco en el contrario; lo hemos controlado bien. Sus goles son errores nuestros. Por ejemplo, el gol anulado es un fallo de Dolan. El penalti, igual. Con los errores individuales, el partido se nos va”, explicó el entrenador blanquiazul, que añadió que en la actual situación el Espanyol debe “no perder cuando no se puede ganar”.

González explicó además que el objetivo de su equipo era que el Elche “no corriera al espacio” e insistió en que los goles del empate llegaron “tras un rebote” y un “penalti que se podía evitar”. “Tienes la sensación de que se te escapa el partido porque hemos tenido el 1-3. Es una lástima porque tuvimos el partido. Nos sacrificamos y trabajamos, corrimos para atrás como tocaba. Hay cosas a mejorar, pero el equipo ha vuelto a ser reconocible. Es positivo porque ganas el gol average y nos ponemos séptimos. Ahora hay que ganar la semana que viene. Hay que construir la casa por los cimientos y volver a lo que hemos hecho hoy: estar ordenados e intentar evitar los errores de bulto”, incidió, desvelando que el parón del partido por el protocolo contra el racismo fue provocado por unos insultos a Omar El Hilali por parte, según indicó que le comentaron, de Rafa Mir.

Pide erradicar el racismo y los insultos

“Aún no he hablado con Omar. Entiendo que es un insulto racista. Él nunca había parado un partido; entiendo que será verdad. No estoy seguro de qué ha pasado. Es Rafa Mir, por lo que he entendido yo. Pero lo que me han dicho viene del jugador del Elche, pero no sé nada seguro. El árbitro nos ha comentado que aplicaba el protocolo antirracista. Igual que el racismo ha de salir del fútbol y de la sociedad, también todos los insultos. Nos centramos en el racismo, que es muy importante, pero hay muchos insultos en el fútbol que hay que eliminar. Provocan situaciones muy desagradables”, comentó, sin querer además mojarse sobre el penalti.

“No soy la persona idónea para comentarlo. No voy a meterme más en el tema arbitral. Voy a intentar estar al margen. Tenemos un club de 125 años de historia y tiene que mojarse en estos temas”.

Carlos Romero apoyo a El Hilali

Por su parte, Carlos Romero, protagonista del choque al firmar un golazo y provocar el penalti decisivo con una mano, mostró su confianza a El Hilali por el presunto comentario racista de Rafa Mir. "Si reacciona así Omar es porque algo habrá dicho. A mí me pilla muy lejos", señaló, admitiendo irse con mal sabor de boca pese a ver portería y mostrando sus dudas sobre la decisión del colegiado, previo aviso desde el VAR, en la pena máxima que dio pie al empate definitivo.

"Me voy jodido por la acción del penalti. El tema de las manos es una cosa loca. Ya nos dirán las dos horas de llamada para qué sirven. Hay que respetar este escudo. Hemos venido con las cosas claras, sabíamos a lo que veníamos y lo hemos planteado bien. Una pena el minuto en el que nos han marcado", destacó.