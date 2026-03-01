Eder Sarabia se moja con el presunto caso de racismo en el Elche - Espanyol: "No se puede ganar de cualquier forma"

El entrenador del conjunto franjiverde cree que a su equipo le faltó “valentía y claridad" para derrotar al Espanyol, pero destacó el "orgullo" mostrado y considera que "el punto puede ser positivo"

Desde la grada, por la sanción que arrastraba tras su expulsión ante el Athletic, Eder Sarabia presenció el empate de su equipo ante el Espanyol en un partido loco en el que hubo de todo. Su equipo fue capaz de responder a los dos tantos del rival para firmar el empate sobre la bocina, pero el punto se queda corto para escapar del pozo. Ya son nueve las jornadas consecutivas que el cuadro franjiverde suma sin vencer y el descenso se sitúa a dos puntos de distancia.

Tras el choque, el técnico vasco aseguró que a su equipo le faltó “valentía y claridad” para desarrollar el juego que pretendía. “No hemos estado precisos y los goles del Espanyol son evitables. Por lo menos el equipo, ante la dificultad, está teniendo orgullo y carácter para, sin hacer un gran partido, sacar un punto. Pero necesitamos encontrar una mejor versión nuestra para lo que viene. Ellos han propuesto un plan de replegar y no cometer errores, además de jugar directo y al contraataque”, indicó en rueda de prensa.

“No ha sido nuestro mejor partido, por lo que el punto es positivo”, añadió Sarabia, que insistió en que el Elche necesita “mejorar cosas y recuperar la frescura mental” ante el exigente calendario que se avecina. "No me preocupa no haber ganado en 2026, me ocupa. Hay que encontrar una frescura mayor para hacer lo que queremos. Quiero ser claro con los jugadores para que podamos hablar las cosas para encontrar esa valentía que fue clave el año pasado y este año lo volverá a ser. Queríamos ganar y era importante. La victoria podía transmitirnos tranquilidad para devolver confianza al grupo. El fútbol estaba siendo cruel con nosotros. Sabemos que la pelea va a ser muy dura abajo y cuanto menos nos enfoquemos en eso, nos irá mejor", destacó.

Prudente con el presunto caso de racismo

En cuanto al parón del partido por un supuesto insulto racista de su jugador Rafa Mir al lateral del Espanyol Omar El Hilali, Sarabia señaló que al analizar este tipo de polémicas “hay que ser claros”. “No se puede decir creo, parece… Si vamos, vamos con todo. Si no, hablamos de suposiciones. No me quiero pronunciar porque no tengo información clara. No me gustan las faltas de respeto y no se puede ganar de cualquier forma”, apostilló Sarabia.

Su continuidad en el Elche

En relación a su futuro en la entidad tras nueve jornadas sin ganar, Sarabia, que tiene contrato hasta 2027, aseguró que no piensa en ello “ni medio segundo”. “Soy feliz en Elche y no sé si estaré aquí tres semanas, tres meses o tres años. Hace tiempo que aprendí a pensar así”, subrayó el técnico vizcaíno, que recordó que el Elche es un recién ascendido que sigue fuera del descenso.

“Todos queremos sumar y ayudar. Siempre he sentido que estoy con fuerza y con el respaldo del club. Pienso en hacer las cosas mejor y encontrar esos resultados que queremos todos. Esto de todos y el que tiene que tocar las teclas soy yo. No nos vamos a ofuscar solo por un camino. Vamos a escuchar a los jugadores a ver qué sienten y qué necesitan” sentenció.

Febas: "Yo creo a Rafa Mir"

Por su parte, Aleix Febas mostró su apoyo a Rafa Mir tas el presunto comentario racista denunciado por El Hilali. "Estaba lejos y Omar se queja de que Rafa le ha dicho algo y Rafa dice que no. Yo me creo a mi compañero", señaló, poniendo el foco en las 12 'finales' que restan para tratar de amarrar la salvación. "Ha sido un partido muy trabado. Estábamos apretando y estás en ese momento que no salen las cosas. Hemos empujado hasta el final y hay que seguir intentándolo. El balón no corría muy bien, el campo a esta hora se seca mucho. No estamos tan fluidos como al principio de temporada. Sabemos que ahora tenemos dos salidas jodidas. Esto es Primera División y hay que seguir para intentar sacarlo", sentenció.