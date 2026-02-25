Eder Sarabia no aprende con el Elche

El técnico vasco suma ya cuatro sanciones en lo que va de curso y lo peor es que su equipo está a un sólo punto ya del descenso

No hay entrenador que sea capaz de dirigir un partido sin cuestionar alguna decisión del partido que vaya en su contra. Pero hay formas y formas. Y las de Eder Sarabia, que siempre presume en las ruedas de prensa de no quejarse de los árbitros y hace campaña para que todos ayuden a los árbitros, parece que no gustan mucho precisamente en dicho colectivo.

Y es que el entrenador del Elche ha sido sancionado este miércoles por cuarta vez esta temporada, tres en Liga y una en la Copa del Rey.

De esta forma, el técnico vasco no podrá sentarse en el banquillo este domingo ante el Espanyol por acumulación de tarjetas amarillas, ya que el pasado viernes vio en San Mamés la quinta de la presente temporada, por lo que ha sido suspendido con un partido.

El club ilicitano presentó alegaciones a la amonestación que no han sido atendidas por el órgano de justicia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Sarabia, cuyo equipo aún no ha ganado en 2026 y está a un punto del descenso, ya se perdió esta misma temporada dos encuentros por sanción tras ser expulsado en la visita del Elche a Osasuna.

Las otras sanciones de Sarabia esta temporada

El técnico no pudo sentarse en el banquillo en los encuentros de la primera vuelta disputados ante el Celta de Vigo (2-1) y frente al Deportivo Alavés (3-1), en la que fue la primera derrota del equipo ilicitano esta temporada.

El entrenador también fue expulsado en la Copa ante el Real Betis tras el lanzamiento de una botella desde el banquillo y no ser identificado el responsable, si bien esta sanción la cumplirá en la próxima edición del torneo.

Sarabia tiene dos contratiempos para medirse al Espanyol

El Elche preparó este martes la visita el próximo domingo del Espanyol con el alta de Grady Diangana, ausente las últimas jornadas por problemas físicos, y la ausencia del delantero hispano uruguayo Álvaro Rodríguez en una sesión celebrada en el campo Díez Iborra de la Ciudad Deportiva.El atacante anglocongoleño se perdió los últimos encuentros ante Osasuna y Athletic Club de Bilbao por unos problemas musculares de los que ya está recuperado, por lo que, en principio, será una de las novedades en la convocatoria del técnico Eder Sarabia ante el Espanyol.

, por su parte, no se ha ejercitado con el equipo por precaución, pero sí se ha entrenado en el gimnasio, por lo que se espera que esté en condiciones de ser citado para el domingo.La única baja para ese encuentro, además de la de larga duración de Héctor Fort, operado del hombro en enero, es la de Yago de Santiago, expulsado una vez acabado el partido entre el Athletic y el Elche. El extremo ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros al final del partido ante los leones.