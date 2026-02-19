Eder Sarabia habla de su vínculo con el Athletic, de los árbitros y de su posible salida si el Elche desciende

El técnico del Elche visita 'La Catedral' del fútbol español con el recuerdo de su padre, que fue leyenda de los 'leones'. Será un partido "muy especial" y cree que pueden dar la sorpresa

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, afirmó este jueves, en rueda de prensa, que a pesar de la mala racha de resultados, siente que su equipo “está preparado” para lograr este viernes en San Mamés “la primera victoria fuera” de la presente temporada.

El técnico, hijo de una leyenda del Athletic, Manolo Sarabia, y aficionado del equipo vasco, admitió que el partido es “especial y emotivo” para él, ya que es la primera vez que se va visitar San Mamés como primer entrenador.

“Lo viviré con mucho sentimiento y emociones. Hay que disfrutarlo con el equipo y en el juego”, comentó el vasco, que prefirió enfocar en el reto deportivo que afrontará el Elche.

“Es un contexto muy exigente y espero disfrutarlo con nuestras señas de identidad”, dijo Sarabia, que confió en que su equipo sepa afrontar un momento de la temporada “en el que hay mucha presión y muchas cosas en juego”.

“Viene lo más bonito y al margen de los resultados lo afrontamos en un buen momento”, añadió el vasco, que pidió “ser equilibrado” para valorar la realidad del Elche.

Puede pasar, pero en el fútbol hay que saber manejar eso. No miramos ni para abajo ni para arriba, sino el día a día e intentar ser mejor equipo”, argumentó.“Hay que ser fuertes mentalmente y saber jugar al margen del resultado”, comentó el técnico, que cuestionó la mala dinámica del Athletic Club al recordar que ha sumado “siete puntos de los últimos nueve”.

Sarabia no quiso especular con su posible continuidad en el Elche en el caso de un descenso, pero precisó que su idea cuando llega a un club es pensar “que me voy a quedar toda la vida”.“Quiero ser parte del crecimiento del club”, aseguró el entrenador, que pidió a sus jugadores “valentía e ilusión” para afrontar el exigente calendario fuera de casa con salidas a Bilbao, Vila-real y Madrid.

Eder Sarabia y su defensa al colectivo arbitral

En esta misma rueda de prensa correspondiente a la previa del partido contra el Athletic, el técnico del Elche analizó la polémica arbitral de las últimas semanas en LaLiga y lamentó que los clubes y los técnicos no quieran “justicia”, sino que las decisiones les “favorezcan”.

“Tengo el compromiso de no hablar de los árbitros, pero tengo ganas de hablar del arbitraje y en eso estamos todos responsabilizados”, señaló el vasco.

“Si nos favorecen, hay muy pocos que salimos a decir que nos han favorecido. Pero cuando no, sacamos comunicados. Eso no ayuda ni sirve para el problema del arbitraje”, indicó.

“El reglamento no es de los árbitros, sino del fútbol y deberíamos participar mucho más en algunas reglas, pero nos cuesta mucho. Hacemos reuniones entre árbitros y entrenadores y creo que ninguno de los dos nos abrimos”, comentó.

“Nos cuesta mucho compartir cosas porque si me favorecen miro para otro lado”, añadió Sarabia, que afirmó que le encantaría “hablar de un arbitraje sano y que todo sea más sano y limpio”.

“Que el fútbol sea para listos, pero no para tramposos, porque desde ese lugar no ayudamos a los árbitros, a los que tantos exigimos”, reflexionó. “Todas las partes podemos mejorar cosas, también los futbolistas a tener comportamientos más ejemplares, porque el fútbol es el deporte más seguido del mundo”, comentó el entrenador del Elche.

Sin embargo, Sarabia admitió estar “un poco triste” porque intuye que esa colaboración entre los diferentes actores del fútbol “no se va a dar”. “Por lo menos, que mi equipo haga lo que siento y que honre a este deporte desde la nobleza y el espíritu deportivo”, sentenció.