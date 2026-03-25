"A Carlos Alcaraz no le habrá gustado mostrarse así"

Rafa Nadal defiende lo que está logrando Alcaraz, justifica sus dos derrotas y califica como normal la frustración que mostró en pleno partido ante Korda

La segunda derrota en apenas diez días de Carlos Alcaraz y la posibilidad de que Jannik Sinner lo pase en la lucha por el número uno del mundo ha hecho que se dé la voz de alarma. El hecho de que el joven murciano estallara en pleno partido ante Sebastián Korda y dijera que se "quería ir a casa" añadió condimento a los rumores de una posible crisis.

El tenista español ha caído donde tocó fondo el pasado año y los resultados en los dos primeros Master 1.000 del año han creado dudas cuando más fuerte parecía después de haberse coronado en el Open de Australia y de haber dominado en el ATP500 de Doha, dos torneos en los que Sinner no llegó a la final.

Ahora que los resultados han bajado, han subido los de su gran rival, que afronta la temporada de tierra sin tener que defender nada hasta Roma, ya que no jugó el pasado año al estar sancionado por su positivo. Y que lo tiene todo en su mano para volver a ser el número uno a corto plazo.

De momento, Alcaraz domina la clasificación de la temporada (Race), pero quedaría prácticamente igualada -con 50 puntos a favor del español- en el caso de que Sinner se coronase en Miami.

Nada de eso, ni las derrotas de Alcaraz ni la presión de Sinner, parece ser importante para el mejor jugador español de todos los tiempos, un Rafa Nadal que defiende el gran año que está realizando Carlos Alcaraz y advierte que ya es muy difícil lo que está haciendo. "Quizá últimamente nos hayamos acostumbrado a ello, pero yo nunca pierdo de vista la dificultad de todo lo que consigue Carlos, igual que lo que logran otros deportistas españoles, o deportistas de cualquier país, en realidad. En este caso, Carlos es español, es de los nuestros. Y preocuparnos por dos derrotas no tiene ningún sentido, ni se le puede exigir más de lo que ya está dando", defiende el extenista de Manacor.

Rafa Nadal da la cara por Alcaraz

Nadal, que fue este martes investido como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), alude a que la memoria es muy corta y hace no muchos años que nadie podía soñar ni con acercarse a lo que está consiguiendo el tenista de El Palmar o él mismo. “Creo que todos debemos felicitarnos y agradecer a Carlos todo lo que está haciendo. Está dando al deporte español una cantidad de éxitos que hace veinte o treinta años eran difíciles de imaginar. Yo nunca pierdo la perspectiva de la dificultad que conlleva todo lo que hace", repetía el balear.

Por eso, Nadal pide calma y rebaja la presión sobre el número uno del mundo, que ha logrado a su edad lo que ningún tenista antes había conseguido: "Al final, cuando uno viene de ganar el Open de Australia, tiene siete Grand Slams y es el número uno del mundo... ¿qué pasa, qué va a ganar todos los partidos del año? Pues no, eso no va a ocurrir. Ahí está la explicación".

El estallido de Alcaraz en el Miami Open

"Creo que, por mucho éxito o por muy buen momento que atravieses, todo el mundo tiene derecho a tener un día en el que esté frustrado o cansado. Eso es completamente normal", afirma sobre ese momento viral en el que Alcaraz mostró su frustración en pleno partido frente a Korda.

"Desde mi punto de vista, creo que cuando él se ve a sí mismo, seguramente habría preferido no exteriorizarlo. No hacía falta mostrarlo. Ya lo sientes por dentro y te lo guardas. Estoy convencido de que, al verse, no le habrá gustado mostrarse así, pero es algo totalmente entendible", defiende el de Manacor, que calificó esa actitud de "comprensible" y como algo normal en días en los que "las cosas no salen bien o en el que estás más cansado de lo habitual".