Ni Serena Williams ni Simona Halep, la quinta 'Sunshine Double' de la historia es Aryna Sabalenka

La bielorrusa completa el doblete estadounidense de Masters 1000 al derrotar en la final del Miami Open a Coco Gauff

Aryna Sabalenka no es número 1 del mundo por casualidad. La bielorrusa está haciendo el mejor tenis del momento y la sensación es que salvo que ella misma pierda el rumbo es superior a todas sus rivales. Así, no sorprende que este sábado haya revalidado este el título del WTA 1.000 de Miami al vencer a la estadounidense Coco Gauff por 6-2, 4-6 y 6-3 en 2 horas y 9 minutos de partido; y hay más, ya que con ellos se convirtió en la quinta tenista en lograr el 'Sunshine Double'.

El torneo de Sabalenka en la ciudad de Florida ha sido fantástico, lo cual explica que haya ganado los torneos de Indian Wells y Miami el mismo año, cediendo tan solo dos sets por el camino, uno en cada final.

Es justo en el mencionado doblete en lo que consiste el 'Sunshine Double', algo que no han logrado enormes raquetas como Serena Williams o Simona Halep. ¿Quiénes componen la honorable lista? Steffi Graf (1994 y 1996), Kim Clijsters (2005), Victoria Azarenka (2016) e Iga Swiątek (2022).

El título de este sábado en Miami supone el segundo consecutivo de Sabalenka en el torneo del sur de Florida, donde no cedió ningún set el año pasado. Para Gauff, número 4 del mundo pero que escalará el lunes a la tercera posición, esta fue la primera derrota en una final en pista dura. Hasta ahora había ganado las 9 que había disputado.

Coco Gauff, errática con el saque

Sabalenka comenzó el partido rompiendo el saque de Gauff, número 4 del mundo, para la que este torneo guarda un carácter especial, puesto que se disputa a menos de 60 kilómetros de su localidad natal, Delray Beach.

Una doble falta de la estadounidense, que tuvo serias dificultades con su saque durante toda la final, dio a la bielorrusa la primera oportunidad de 'break' en el juego inicial del partido, y un error no forzado de Gauff lo confirmó. Este escenario volvió a repetirse cada vez que la tenista local cometió una doble falta.

Sabalenka, aún más histórica

El triunfo de Sabalenka la convierte en la segunda tenista más laureada en torneos WTA 1.000 desde la introducción de este formato en 2009, con once trofeos, por detrás de los 13 de la estadounidense Serena Williams e igualada con la polaca Iga Swiatek.

Este es el tercer título del año de la bielorrusa, después del conquistado en Indian Wells y el que logró en Brisbane en enero. Además, igualó el cara a cara en finales con Gauff, quien la batió en los Grand Slams del Abierto de Estados Unidos (2023) y Roland Garros (2025). Su única victoria hasta hoy databa del pasado WTA 1.000 de Madrid.