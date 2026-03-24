Jannik Sinner responde a Alcaraz y deja atrás a Djokovic

El italiano se crece tras la derrota del español y bate un récord en los Master 1.000 que tenía Djokovic desde hace una década

A Jannik Sinner se le ha abierto una posibilidad enorme de recuperar el número uno del mundo que no piensa desaprovechar. El día después de que Carlos Alcaraz cayera eliminado en Miami, el tenista italiano demostró ser la 'máquina' con que le definió Joao Fonseca, y apenas permitió que Corentin Moutet le hiciera cinco juegos (6-1 y 6-4) en su duelo de octavos de final.

Tras ganar Indian Wells hace unos días, va camino de hacer lo propio en el Miami Open 2026 y tan sólo Alexander Zverev aparece en su horizonte como posible peligro. Y al alemán le ha ganado los seis últimos partidos que han disputado y no pierde con él desde hace tres años, antes de que alcanzase el nivel que atesora en las últimas temporadas.

Tal es la superioridad que muestra que ha dejado sin uno de sus récords al mismo Novak Djokovic, que no sólo domina en títulos los Masters 1.000, sino que también tenía hasta ahora el récord de victorias y de sets consecutivos. Éste último ya no lo tiene el serbio, ahora pertenece al tenista de San Cándido.

No pierde desde Shanghai en Masters 1000

Jannik Sinner encadena ahora mismo tres victorias seguidas tras ganar el último Master 1.000 de la pasada temporada (París), el primero de ésta (Indian Wells) y los tres partidos que ha jugado en Miami. con el añadido de que no ha perdido un set en todos estos tres partidos que lleva ganados de forma consecutiva. Djokovic había establecido el récord en 24 de Indian Wells a Montecarlo 2016 y Sinner ya alcanza los 26 en los tres últimos Master 1.000.

Lo hizo en un partido que, además, resolvió sin desgaste, pues lo liquidó en una hora y 11 minutos. El francés Corentin Moutet fue barrido en el primer set y sólo pudo dar algo de 'guerra' en el segundo, pero no como para preocupar el triunfo del número dos del mundo.

Su próximo rival será el estadounidense Alex Michelsen, quien remontó en dos horas un partido que se le había complicado mucho ante el chileno Alejandro Tabilo (3-6, 6-3 y 6-4). Un desgaste que, pese a que juega menos de 24 horas después, no debería afectarle demasiado a sus 21 años.

No obstante, ni aún así parece tener muchas oportunidades ante un Jannik Sinner que le ha ganado en todos sus enfrentamientos y no ha perdido un set con él. Ni siquiera puede contar con el factor local, ya que Sinner le ha ganado en esas ocasiones (dos) en territorio norteamericano: Cincinnati y US Open, ambos en el verano de 2024.

Adiós al vigente campeón del Miami Open

Entre los partidos que finiquitaron la jornada también destacó la derrota del vigente campeón del torneo, un Jakub Mensik que cedió ante el estadounidense Frances Tiafoe en un duelo en el que contó con bolas de partido a favor y que se resolvió por 13-11 en el 'tie break' final. El resultado, 7-6(4), 4-6 y 7-6(11), deja clara la intensidad e igualdad que hubo entre los dos.

En el cuadro femenino, llegó una nueva sorpresa en el partido que cerraba la jornada y la suiza Bencic se impuso a la cabeza de serie número seis, la norteamericana Anisimova. Antes de eso, la canadiense Victoria Mboko había derrotado a Mirra Andreeva y la estadounidense Hailey Baptiste había hecho lo propio con Ostapenko.