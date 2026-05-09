MotoGP 2026 Resultados GP Francia | Jorge Martín gana la carrera sprint del Gran Premio de Francia, Pedro Acosta 4º y Marc Márquez sufre una dura caída

Marc Márquez parte desde la segunda posición al no poder batir a su compañero de equipo, el italiano Pecco Bagnaia, que ha logrado la que es su primera 'pole position' de la temporada

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir justos este sábado 9 de mayo (15:00 horas) la carrera sprint del Gran Premio de Francia de MotoGP . En la pole estará Pecco Bagnaia , mientras que desde la segunda plaza parte Marc Márquez . Completando la primera línea aparece el líder del Mundial, Marco Bezzecchi . En cuanto a Jorge Martín , parte desde la octava plaza. ¡Vamos al lío!

" El potencial es el que marcan los resultados y los resultados marcan que hay velocidad pero no hay consistencia , entonces es ahí donde tenemos que fijar o intentar entender el por qué nos está faltando esta consistencia que el año pasado era nuestro punto fuerte, en todo tipo de condiciones, en todo tipo de pistas. Este año está siendo bastante más irregular, pero poco a poco creo que lo iremos solucionando, si bien es cierto que de momento, con los resultados que hemos mostrado, sobre todo los domingos, no se puede pensar en un título ", señala.

Tras un inicio de campaña complicado, el dos veces campeón del mundo recupera la sonrisa con su Ducati al lograr su primera pole position de la temporada en el Gran Premio de Francia .

Marco Bezzecchi llega a Le Mans como líder del Mundial de MotoGP con 101 puntos . Ya en segunda posición aparece Jorge Martín con 90 , mientras que la tercera plaza es para Fabio Di Giannantonio con 71 puntos . Los cinco primeros puestos los completan otros dos españoles: Pedro Acosta con 61 puntos y Marc Márquez con 57 .

MotoGP 2026 GP de Francia | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para no perder detalle de la carrera sprint de MotoGP que se celebra en el circuito de Le Mans.

Marc Márquez ha caído hasta la séptima plaza , mientras que Jorge Martín tiene más de un segundo de renta con Bagnaia.

Jorge Martín sigue volando. Lejos de bajar el ritmo no deja que Pecco Bagnaia se ponga a menos de un segundo .

¡Final! Jorge Martín firma un monólogo de 13 vueltas para hacerse con la carrera sprint del Gran Premio de Francia . Junto a él en el podio estarán los italianos Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi . Quien no puntúa es Marc Márquez , que ha sufrido una dura caída en la última vuelta para llevarse un gran golpe que, por suerte, parece no haber tenido consecuencias. ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Un saludo!

El mítico circuito de Le Mans acoge este fin de semana el Gran Premio de Francia, cita en la que Marc Márquez ha remontado tras un duro viernes para conseguir la segunda plaza en la parrilla de salida, justo detrás de su compañero Pecco Bagnaia, tanto de cara a la carrera sprint que tiene lugar este sábado 9 de mayo desde las 15:00 horas, como para la clásica del domingo.

Siguiendo con la lista de pilotos, quien acompañará a los dos oficiales de Ducati en la primera línea es el líder del Mundial de MotoGP Marco Bezzecchi. El italiano de Aprilia está mostrando una regularidad envidiable y una vez más deja claro que su apuesta por ser campeón es firme.

En cuanto a los otros españoles, Pedro Acosta partirá desde la quinta posición, Joan Mir desde la séptima, Jorge Martín desde la octava y Álex Márquez, quien se impuso en la carrera del domingo en Jerez, desde la décima plaza.

Recordemos que en el Gran Premio de España fueron los hermanos Márquez quienes se repartieron las dos victorias, ya que Marc ganó el sábado siendo el mejor ante las inclemencias meteorológicas, mientras que el domingo, ya con la pista seca, fue Álex el que cantó victoria.

Así marcha el Mundial de MotoGP

Marco Bezzecchi llega a Le Mans como líder del Mundial de MotoGP con 101 puntos. Ya en segunda posición aparece Jorge Martín con 90, mientras que la tercera plaza es para Fabio Di Giannantonio con 71 puntos. Los cinco primeros puestos los completan otros dos españoles: Pedro Acosta con 61 puntos y Marc Márquez con 57.

De cara a esta carrera sprint es importante saber que el ganador se llevará 12 puntos, el segundo 9 y el tercero 7. Puntúan los nueve primeros en cruzar la línea de meta.