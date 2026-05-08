Panathinaikos - Valencia Basket, en directo hoy el partido de playoff de la Euroliga 2025-26 de baloncesto en vivo

El conjunto taronja necesita un nuevo triunfo en el OAKA para evitar la eliminación y forzar el quinto partido en el Roig Arena en busca de la clasificación para la Final Four de Atenas

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos hoy viernes 8 de mayo (a las 20:10 horas) el cuarto partido de cuartos de final de la Euroliga entre Valencia Basket y Panathinaikos . Los griegos llegan con ventaja de 2-1 en la serie , por lo que a los taronja solo les vale ganar para mantener vivo el sueño de llegar a la Final Four de Atenas. ¡Vamos al lío!

Estos son los jugadores con los que contará la entidad taronja para intentar batir a los helenos y poner el 2-2 en la eliminatoria.

" Al final las cosas vienen como vienen, no es nada preparado, tampoco nada de lo que me sienta especialmente orgulloso, pero las cosas suceden como suceden . Hay muchísima tensión, hay muchísimo en juego, todo el mundo defiende su posición, todo el mundo defiende sus posibilidades, en un mundo ideal me hubiera gustado que no hubiera pasado ", expresa.

Aquí tienes toda la información necesaria para no perder detalle de lo que ocurra en el OAKA en este cuarto partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga.

El Game 3 incluyó una factura para el Valencia Basket en forma de lesión del capitán Josep Puerto, uno de los jugadores más destacados hasta que se tuvo que retirar tras dañarse el tobillo izquierdo . A pesar de que el internacional español quería apurar sus opciones, ha tenido imposible jugar y su lugar lo ocupara Omari Moore , que fue el descartado el miércoles.

Es ahora o nunca. El Valencia Basket se planta en este cuarto partido de la eliminatoria de cuartos de final ante el Panathinaikos sabiendo que no le sirve otra cosa que la victoria, algo que ya lograron el pasado miércoles en el OAKA y que necesitan repetir este viernes 8 de mayo para poner el 2-2 en la serie y jugarse el todo por el todo en la Euroliga ante su público en el Roig Arena.

Los de Pedro Martínez han demostrado que están capacitados de sobra para plantar cara al coloso griego, pero de igual modo no pueden permitirse fisuras como la que se vio en la recta final del anterior choque, cuando estuvo a punto de irse todo al traste con una sequía anotadora que por suerte no aprovechó el rival.

Para alcanzar la deseada meta será indispensable contar de nuevo con la mejor versión de Jean Montero y Brancou Badio, quienes pusieron en jaque a la defensa helena en el anterior envite. Si están acertados, si golpean una y otra vez el aro rival, la épica de lograr dos victorias consecutivas en territorio griego (y la puerta abierta hacia la Final Four de Atenas) estará mucho más cerca.

Entra la amenaza de Kendrick Nunn y la baja de Josep Puerto

Dentro de los matices que pueden decidir el choque en Atenas está si los españoles serán capaces de secar una vez más a Kendrick Nunn, quien se quedó en 13 puntos en el Game 3 sin conseguir siquiera acabar el partido, ya que fue eliminado por faltas al inicio del último cuarto. En todo caso, los griegos cuentan con tras piezas de gran nivel como Nigel Hayes-Davis y Nikolaos Rogkavopoulos, quienes están siendo esenciales para rescatar a los griegos en sus peores momentos.

Por cierto, el Game 3 incluyó una factura para el Valencia Basket en forma de lesión del capitán Josep Puerto, uno de los jugadores más destacados hasta que se tuvo que retirar tras dañarse el tobillo izquierdo. A pesar de que el internacional español quiere apurar sus opciones tiene casi imposible poder jugar y su lugar lo ocuparía Omari Moore, que fue el descartado el miércoles.