El Betis - Elche, bajo lupa: LaLiga estudia unas palabras de Ramón Alarcón a instancias del Sevilla

Aunque no se trata de una denuncia, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que el Sevilla FC ha remitido a LaLiga una carta a título informativo y, aunque el ente nacional lo asume casi como un acto protocolario, aumentará considerablemente su dispositivo de observadores para el duelo del próximo martes en La Cartuja. Picante extra para el final del menú

Por si le faltaba picante a este final de temporada con tantos frentes abiertos en la clasificación, puede añadirle un potente sazonador con denomicación de origen El Gran Derbi. El Comité de Integridad de LaLiga, a instancias del Sevilla FC, está estudiando unas palabras de Ramón Alarcón acerca del Real Betis - Elche CF que se disputará la semana que viene, en las que el CEO del club verdiblanco se refirió al curioso hecho de ser juez de una lucha por eludir el descenso en la que está inmerso de lleno su eterno rival.

La carta del Sevilla a LaLiga sobre las palabras del CEO del Betis no es una denuncia

Alarcón se refirió a este asunto de manera aparentemente irónica. O eso cabía entender, ya animado por la retranca que llevaba intrínseca la pregunta en una entrevista concedida por el dirigente bético a la Cadena SER. No obstante, este mismo medio ha adelantado este jueves una información que ESTADIO Deportivo ha podido confirmar: el Betis - Elche que se disputará en el Estadio de La Cartuja a partir de las 20:00 horas del próximo martes día 12 de mayo estará examinado con lupa por observadores de LaLiga, después de la carta remitida por el Sevilla al ente presidido por Javier Tebas.

Según ha podido saber también este periódico, aunque todo esto suene bastante rimbombante no deja de ser una mera formalidad que ocurre en numerosos encuentros de cada recta final de temporada y, sin ir más lejos, le sucedió al propio Sevilla en un encuentro de hace tres temporadas en las que los nervionenses ya estaban salvados y jugaban con un Cádiz CF que aún luchaba por sobrevivir en la máxima categoría del fútbol español. En resumen, no es una denuncia; pero si siempre se envían un número mínimo de observadores a todos lo partidos, para el Betis - Elche del martes LaLiga desplegará un dispositivo más amplio.

Las palabras de Ramón Alarcón sobre el Betis - Elche pueden hacerse realidad este fin de semana

"¿Perder con el Elche para perjudicar al Sevilla? El aficionado del Betis lo que quiere es que su equipo gane. Estamos preocupados de lo nuestro y ojalá lleguemos al día del Elche sin jugarnos los puntos", fueron las palabras exactas de Ramón Alarcón en la entrevista concedida el pasado 13 de abril en el programa 'Libre y Directo' en la que era preguntado por los caprichos del calendario tal y como estaba la clasificación. Y es que el Real Betis ya viene de ganarle al Real Oviedo y cerrará también en casa contra el Levante UD.

"Si eso ocurre será señal de que hemos afianzado la quinta plaza. Y si todo eso ocurre, seguramente Manuel (Pellegrini) le dará el premio a los menos habituales, como hace siempre. Y ya que los béticos disfruten de lo que quieran disfrutar. ¿'Hacer un Simeone' contra el Elche? No, no creo que sean comparables los casos", añadía luego el CEO del Betis en una intervención en la que también bromeó con la peculiar alineación del Atlético ante el Sevilla FC, justo antes de la final de Copa y los cuartos de Champions.

Lo cierto es que esa situación de que el Betis no se juegue nada el martes cuando reciba al Elche es posible en función de los resultados que se den este fin de semana: si los de Pellegrini ganan en Donostia a la Real Sociedad (duelo directo) y además tropiezan tanto el RC Celta (visita al Atlético) como el Getafe (en Oviedo) se pondrán con nueve puntos sobre los gallegos y 10 por encima de vascos y madrileños a falta de sólo tres partidos para que termine la temporada liguera en Primera división. Y si el Rayo pasa a la final de la Conference League y/o el Braga elimina al Friburgo en las semifinales de la Europa League, esa quinta dará pasaporte de Champions.