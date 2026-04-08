El calendario del Sevilla y sus rivales en la lucha por la salvación: el Betis puede ser juez del descenso

Con un mínimo colchón de dos puntos por encima del descenso, el conjunto nervionense tiene ocho 'finales' por delante para tratar de evitar un desastre tanto deportivo como económico, aunque lo que aguarda no es precisamente sencillo

El Sevilla FC se encuentra al borde del abismo. El estreno de Luis García Plaza tras la destitución de Matías Almeyda no tuvo el efecto esperado y los nervionenses volvieron a caer por tercera vez esta temporada ante un colista, en este caso el Real Oviedo. Las estadísticas sombrías se acumulan, consolidándose como el equipo más goleado de la categoría con 50 tantos en contra. Pero, sencillamente, el problema radica en que no sabe ganar. Son ya tres las derrotas consecutivas y cinco las jornadas sin vencer, por lo que el descenso cada vez se ve más cerca de tanto mirar por el retrovisor.

En concreto, el cuadro blanquirrojo es 17º con 31 puntos, solo dos por encima de un Elche que a día de hoy sería quien acompañaría a Segunda división a Levante y Oviedo, que se resisten a rendirse. Por arriba, Valencia y Rayo Vallecano han adquirido un colchón que parece tranquilizador (ambos tienen 35 puntos), mientras que en la batalla con los sevillistas se encuentran el Mallorca, con los mimos puntos, y el Deportivo Alavés, con uno más.

Siete rivales en el 'top ten' de LaLiga

Quedan ocho 'finales' por delante y, obviamente, el grupo dirigido por García Plaza sigue dependiendo de sí mismo para evitar una catástrofe de consecuencias incalculables, a nivel deportivo y financiero. Pero el calendario que se avecina no parece nada halagüeño. No en vano, siete de los ocho rivales que aguardan por delante se encuentran en el 'top ten' de LaLiga, debiendo visitar además a un Levante que está a cinco puntos y tratará de apurar al máximo sus posibilidades de permanencia.

Comenzando por el choque de este próximo sábado en el Sánchez-Pizjuán ante el Atlético de Madrid, al cuadro blanquirrojo le esperan una Real Sociedad al alza que lucha por Europa, un Espanyol que ha caído en picado pero mantiene sus opciones continentales y el siempre temido Real Madrid, por más que pueda llegar sin nada ya en juego. A domicilio, por su parte, además del citado duelo en el Ciutat de València, deberá medirse a Osasuna, también metido en la pelea europea, Villarreal y un Celta de Vigo que pelea por una quinta plaza que puede otorgar un billete Champions.

Una sola victoria en la primera vuelta

Se estima que el Sevilla FC necesitaría al menos tres victorias más para salvarse. Pero se da la circunstancia de que en la primera vuelta solo fue capaz de ganar a uno de los citados ocho adversarios. Entonces derrotó por la mínima a Osasuna en el Sánchez-Pizjuán, si bien ahora le tocará visitar El Sadar, donde nadie ha ganado en 2026. En los siete duelos restantes, por su parete, cayó derrotado, lo que supone un precedente sin duda desolador.

El Real Betis recibirá a los tres equipos que están en descenso

De poco sirve mirar al calendario de tus rivales cuando era incapaz de ganar. Pero llama la atención que el Real Betis se enfrentará a los tres conjuntos que ocupan actualmente la zona de descenso. A todos ellos los recibirá en La Cartuja. Primero al Oviedo en la jornada 34, más tarde al Elche en la antepenúltima fecha del campeonato y para cerrar al Levante. Dependiendo de lo que suceda en esta recta final, los verdiblancos podrían convertirse por tanto en jueces de esta pelea, con la suspicacias que ello podría levantar por los recordados episodios que ya se vivieron en el pasado entre los dos eternos rivales hispalenses en situaciones similares.

15º. Deportivo Alavés (32 puntos)

Casa: Mallorca, Athletic, Barcelona, Rayo Vallecano

Fuera: Real Sociedad, Real Madrid, Elche, Oviedo

16º. Mallorca (31 puntos)

Casa: Rayo Rayo Vallecano, Valencia, Villarreal, Oviedo

Fuera: Alavés, Girona, Getafe, Levante

17º. Sevilla FC (31 puntos)

Casa: Atlético de Madrid, Real Sociedad, Espanyol, Real Madrid

Fuera: Levante, Osasuna, Villarreal, Celta de Vigo

18º. Elche (29 puntos)

Casa: Valencia, Atlético de Madrid, Alavés, Getafe

Fuera: Oviedo, Celta de Vigo, Real Betis, Girona

19º. Levante (26 puntos)

Casa: Getafe, Sevilla FC, Osasuna, Mallorca

Fuera: Espanyol, Villarreal, Celta, Real Betis

20º. Real Oviedo (24 puntos)

Casa: Villarreal, Elche, Getafe, Alavés

Fuera: Celta de Vigo, Real Betis, Real Madrid, Mallorca