El triste club al que ingresa muy a su pesar el ex sevillista Bryan Gil

El extremo barbateño desciende a Segunda división por tercera vez en esta década: antes de hacerlo este fin de semana con el Girona, lo hizo con el Leganés y el Eibar; por primera vez desde que salió de Nervión, había ganado estabilidad al comprarlo el club rojiblanco al Tottenham

Llevaba alternando cesiones desde que promocionara del Sevilla Atlético en enero de 2019. Los nervionenses lo prestaron a CD Leganés y SD Eibar, traspasándolo por 25 millones de euros y el pase de Erik Lamela al Tottenham en el verano de 2021. Luego, aventuras pasajeras en el Valencia CF, de vuelta a su casa nervionense y el Girona FC, que le volvió a dar estabilidad a principios de esta campaña, tras unas semanas de rumores, adquiriendo sus derechos a los 'Spurs' por seis millones. Una confianza que Bryan Gil también percibió cuando firmaba hasta el 30 de junio de 2030.

Pero el destino ha jugado una mala pasada al barbateño, descendido como sus compañeros este sábado a Segunda división. Ocho jornadas sin vencer, en las que sumó solamente cuatro empates (4 puntos de 24 posibles), han tenido la culpa. Y eso que arrancó abril con un triunfo por 1-0 ante el Villarreal CF que permitía a los gironís alcanzar los 38 puntos y acariciar a priori la salvación. Pero finalmente caen condenados por un triple empate a 42 unidades con Levante UD y CA Osasuna, salvados por la campana. Con el extremo gaditano de inicio (fue sustituido en el 58 por Christian Stuani en busca del gol salvador que no llegó), los del City Group tocaron fondo.

Tercer descenso a Segunda división de Bryan Gil en su incipiente carrera

El de la 25/26 es el tercer descenso a la Categoría de Plata en la aún corta carrera de Bryan Gil, que ya sufrió este desenlace en las dos primeras cesiones de su trayectoria, cuando aún pertenecía al Sevilla FC. De esta forma, el barbateño vio cómo sucumbía en la 19/20 con el CD Leganés, al que había potenciado en el mercado invernal, repitiendo el verano siguiente, a finales de la 20/21, con la SD Eibar, esta vez habiendo jugado el curso completo en la extraña temporada de la pandemia, marcada por el confinamiento y el retorno gradual a unos estadios vacíos por la amenaza de la Covid-19.

Darwin Machís cayó al pozo cuatro años seguidos, pero no tiene el récord

Aunque Bryan Gil estará sin duda preocupado por los tres descensos a Segunda división que ha vivido como profesional a los 25 años, no tiene ni mucho menos el récord. Por ejemplo, el venezolano y también extremo Darwin Machís bajó cuatro veces, además seguidas: dos con el Real Valladolid (22/23 y 24/45) y una con Granada CF (21/22) y Cádiz CF (23/24). No ocurría nada similar desde 1963, cuando el delantero argentino Jorge Larraz lo hizo con UD Las Palmas, los nazaríes, CD Tenerife y Deportivo de La Coruña.

El otrora central Ramón de Quintana acumula ocho descensos antes de jubilarse: uno a Segunda B con la UE Figueres y otros siete a Segunda A: con CA Osasuna (93/94), Rayo Vallecano (96/97 y 02/03), CP Mérida (97/98 y 99/00, aunque este último por impagos del club antes de desaparecer) y Cádiz CF (05/06 y 07/08). En cinco se quedaron el delantero deportivista Manuel Loureda (1963, 1965, 1967, 1970 y 1973), el medio cadista Pepe Mejías (como amarillo en 1978, 1982 y 1984, con el Real Murcia en 1989 y con el Rayo Vallecano en 1990) y al atacante Adrián Embarba (dos descensos con los frnajirrojos, otros tantos con el RCD Espanyol y uno con la UD Almería).