José Ignacio Navarro y las salidas de Nianzou y Akor Adams en el Sevilla: "No tenemos capacidad de inscripción"

El director deportivo nervionense repasó la situación del mercado, como la posible venta del delantero nigeriano y la marcha del central francés, abordando también la situación de Oso, Juanlu, Rafa Mir, Joan Jordán o Marcao

Aprovechando la presentación oficial de los tres fichajes realizados hasta la fecha (Guridi, Juan Iglesias y Sangante), el director deportivo del Sevilla FC, José Ignacio Navarro, se sentó ante los medios en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán para valorar la marcha de la planificación de cara a la 26/27 y los muchos frentes abiertos, con especial atención en la operación salida. No en vano, hasta que no se produzcan los necesarios ingresos mediante traspasos, como el de Akor Adams al Venezia, o el ahorro de fichas importantes, como la de Nianzou, a un paso del Lille, no se podrá inscribir a los tres nuevos refuerzos ni al retornado Odysseas Vlachodimos, tal y como confirmó el máximo responsable del área deportiva.

Valoración "positiva" de la planificación"

"A fecha de hoy no tenemos capacidad de inscripción, a no ser que traspasemos a un jugador o generemos límite salarial y, a partir de ahí, podamos inscribir a los jugadores que tenemos disponibles", afirmó, mostrándose pese a ello satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora. "La valoración es positiva. Teníamos el objetivo de que hubiese nuevos jugadores presentes desde el comienzo. Estos tres fichajes forman parte de la planificación avanzada de la temporada pasada. Quiero dar las gracias a todos ellos y a sus familias por haber apostado por este proyecto, por haber confiado en nosotros y estamos seguro de que nos ayudarán a conseguir los objetivos de la temporada. Nos costó algo más lo de Odysseas, que era una prioridad para todos prolongar la cesión. Creo que se ha hecho un buen trabajo con el Newcastle y queremos agradecer tanto al club como al jugador su predisposición", señaló sobre las cuatro operaciones cerradas.

Prudente con Nianzou y Akor Adams: "Hasta que no sea oficial..."

Menos detalles ofreció en cuanto al resto de nombres propios del verano sevillista, comenzando por los citados Akor Adams y Nianzou. "Son dos jugadores con los que estamos en una negociación abierta con dos clubes. Hasta que no se haga oficial, puede pasar cualquier cosa. Hasta que no esté anunciado, no se puede decir que no existan cambios", afirmó, sin querer aclarar si la fórmula elegida para la salida del central francés será la de un traspaso a coste cero: "Ya veremos, en la siguiente rueda de prensa, si se concreta o no, podemos dar más detalles".

La situación de Rafa Mir y Joan Jordán: "El Sevilla tiene que defender sus derechos"

De mismo modo, Navarro también pasó de puntillas por la situación de aquellos descartes que se ejercitan al margen del grupo, aunque el Sevilla FC se expone a una posible denuncia ante la AFE. "Con Rafa Mir estamos pendientes, como con otros compañeros, para buscarle la mejor salida para el Sevilla y para él, para terminar la vinculación. En el caso de Joan Jordán, desconocemos las acciones que quiera emprender. Como otros compañeros, se les habló y nos reunimos con ellos el primer día de entrenamiento, se les explicó abiertamente sus situaciones, actualmente se están entrenando, no forman parte de la planificación y se les busca una salida. Son activos del club, el Sevilla tiene que defender sus derechos, pero también se les está dando facilidades para que sigan entrenando", explicó.

El "mercado" de Oso y la ausencia de ofertas por Juanlu

También están sobre la mesa otras posibles salidas mediante traspasos de canteranos que dejarían plusvalías íntegras, pero por ahora prima la prudencia. "Oso tiene contrato, lo único que cambia con respecto al pasado año es que tendrá dorsal del primer equipo, como Castrín. La intención es alargar sus contratos, aunque tienen mercado, al igual que otros jugadores, y estamos abiertos a todo. Tienen su valor, son jóvenes y es normal que lleguen ofertas. Juanlu actualmente es jugador de la plantilla, a día de hoy no ha llegado ninguna oferta por él", afirmó sombre ambos laterales.

Marcao, uno más de momento

"Estamos en un mercado de fichajes, podríamos decir que todos están en venta, pero todos podrían venir. Hasta el 1 de septiembre puede pasar cualquier cosa", añadió el director deportivo nervionense sobre la necesidad de generar ingresos, sin aclarar tampoco la situación de Marcao, que al contrario que otros descartes sí se entrena con el resto. "El objetivo del club no es liberar masa salarial, el objetivo es conseguir éxitos deportivos. Tenemos que cumplir la normativa de control económico y a partir de ahí, nos ajustamos a lo que LaLiga nos ofrece. Marcao es un jugador que forma parte de la plantilla, con el mercado abierto, puede salir o quedarse, pero de momento es jugador del Sevilla", afirmó.