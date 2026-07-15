El Sevilla trabaja con cuatro bajas y Akor Adams a la espera de noticias sobre su traspaso

El plantel nervionense ha llevado a cabo este miércoles una sola sesión de entrenamiento con las ausencias conocidas de sus cuatro lesionados. Sí ha estado presente Oso, ya recuperado, y sigue ejercitándose con normalidad el delantero nigeriano, cuyo fichaje por el Venezia sigue sin cerrarse

El Sevilla FC continúa avanzando en su pretemporada sin nuevos sobresaltos. Así, el plantel nervionense ha realizado este miércoles la única sesión de trabajo prevista en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, a las órdenes de Luis García Plaza, con la vista puesta ya en el segundo amistoso veraniego, que tendrá lugar el próximo domingo ante el KS Cracovia en Polonia.

Juanlu, Marcao, Castrín, y Alfon, en la enfermería

No ha habido nuevas bajas que lamentar en esta ocasión después de que este pasado martes se confirmase la de Juanlu Sánchez, quien sufre una lesión fibrilar en el cuádriceps izquierdo. De ese modo, el de Montequinto queda pendiente de evolución para conocer los plazos de su regreso al grupo, mientras la Atalanta aprieta para hacerse con sus servicios. También siguen al margen, además, Andrés Castrín, que arrastra una pubalgia; Marcao, con un edema muscular en su cuádriceps derecho; y Alfon González, que se perderá toda la pretemporada e incluso las primeras jornadas de LaLiga debido a una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho, lo que no es obstáculo para que el Celta de Vigo valore su regreso.

La parte positiva es que Oso, recuperado de un esguince leve en el tobillo derecho, volvió a ejercitarse con normalidad por segundo día consecutivo, aunque el futuro del lateral zurdo también está en el aire, que ha sumado al Olympiacos entre sus pretendientes tras rechazar el Sevilla FC una oferta del Nottingham Forest.

Los detalles que restan para que el traspaso de Akor Adams sea oficial

También sigue siendo uno más junto al grupo, por su parte, Akor Adams, aunque el nigeriano cuenta las horas para tomar un vuelo con destino a Italia y someterse al reconocimiento médico previo a su fichaje por el Venezia, con quien tiene acordado desde hace tiempo un contrato hasta 2030. Para ello, antes debe recibir permiso de un Sevilla FC que durante el pasado fin de semana dejó acordados los términos generales de su traspaso, si bien aún restaban por rematar detalles como la forma de pago.

La venta del nigeriano dejará una importante y necesaria plusvalía en las arcas sevillistas. No en vano, su fichaje procedente del Montpellier, con Víctor Orta al frente de la dirección deportiva, ascendió a 5,5 millones de euros, mientras que ahora se ha pactado un fijo de 16,8 que puede elevarse fácilmente con variables hasta los 20,5 millones. Ya será más difícil que se cumplan el resto de bonus que supondrían otros tres millones más. Pero como indicaba Muchodeporte, lo que frena hasta el momento la oficialidad es saber cuánto de ese dinero será abonado al contado y cuánto se aplazará (seguramente en tres años, como ha podido saber ESTADIO Deportivo).

Los cuatro jugadores apartados, sin novedades

Por su parte, la situación de los jugadores apartados sigue siendo la misma. Un día más, no estuvieron con el resto de sus compañeros Rafa Mir, Fede Gattoni, Fábio Cardoso ni Joan Jordán, que medita presentar una denuncia ante la AFE por ser víctima de una situación en la que no se atisban cambios pese a todo. El club blanquirrojo anunció que todos ellos trabajarán al margen "mientras se resuelven sus situaciones", pero nada hace presagiar que se vaya a producir alguna salida inminente.

El plan de trabajo: tres días en Polonia

Mañana jueves, la plantilla volverá a ejercitarse en doble sesión en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, cuartel general de la pretemporada hasta que a finales de mes arranque el 'stage' en Países Bajos. Por su parte, el viernes habrá un solo entrenamiento matinal, partiendo por la tarde (a las 17:00 horas) rumbo a Polonia. Allí tendrá lugar el domingo, a las 16:00 horas, el segundo amistoso del verano, con motivo del 120 aniversarios del KS Cracovia. La cita ante el 13º clasificado de la última liga polca tendrá lugar en el estadio Cracovii im. Józefa Piłsudskiego, con capacidad para unos 15.000 espectadores. Tras ello, será el lunes cuando la expedición sevillista regrese a la capital hispalense, gozando de descanso el martes 21.