El Sevilla FC sondea al central de Pumas Rubén Duarte, pero hay competencia

El club de Nervión está muy activo en el mercado de fichajes y está atento a oportunidades de mercado que puedan reforzar todas y cada una de las posiciones de su plantilla. El de Almería gusta porque puede jugar en dos demarcaciones, pero el futbolista también está en la agenda del RCD Espanyol y Rayo Vallecano

Es cierto que el Sevilla FC está centrado en la Operación Salida, pero también lo es que José Ignacio Navarro, actual director deportivo del club de Nervión, está atento a cualquier oportunidad de mercado que pueda surgir y que suponga una mejora para una plantilla que tiene como objetivo lograr la permanencia en Primera división. Con este contexto, en el Sevilla FC se está abierto a reforzar todas y cada una de las posiciones y está sobre la mesa la opción de fichar a Rubén Duarte, central de Pumas UNAM de México, que no saldría muy caro.

Rubén Duarte está en la agenda del Sevilla FC, pero también en las de RCD Espanyol y Rayo Vallecano

El Sevilla FC ha sondeado la situación de Rubén Duarte quien actualmente se encuentra jugando en Pumas UNAM de México. De 30 años de edad, el defensa sería una oportunidad de mercado ya que su incorporación no sería cara para el club de Nervión dado que el futbolista acaba contrato con el conjunto norteamericano el 30 de junio de 2027. Por tanto está en el último año de relación laboral.

Rubén Duarte es un futbolista que experiencia en Primera división ya que jugó bastante en el Deportivo Alavés el cual lo vendió en verano de 2024 a Pumas UNAM de México por 4 millones de euros. Además de ello, el de Almería le daría polivalencia a la defensa sevillista ya que puede jugar como central y también como lateral izquierdo, una demarcación en la que la plantilla sevillista puede quedarse coja si termina marchándose Oso quien tiene interés de varios equipos.

Con todo, el fichaje de Rubén Duarte no sería fácil para el Sevilla FC ya que hay más equipos que están interesados en su incorporación. Según informa Diario de Almería el RCD Espanyol, quien tiene de director deportivo al ex sevillista Monchi, y el Rayo Vallecano también tienen en su agenda al andaluz, contando además con mayor poder económico que el Sevilla FC para poder convencer al jugador.

Rubén Duarte es un jugador importante en Pumas UNAM ya que la temporada pasada disputó un total de 36 partidos y 2.839 minutos, quedando así claro que fue fundamental para un equipo que es uno de los más grandes de México.

El Sevilla FC, centrado en otros asuntos de mercado

Con todo, la opción de Rubén Duarte no deja de ser una que está sobre la mesa y que maneja el Sevilla FC siempre y cuando se produzca alguna que otra salida que en el centro de la defensa.

El Sevilla FC, hasta que no venda a algunos de sus futbolistas, no puede de momento inscribir a los fichajes que ha realizado en este comienzo de mercado de verano (Vlachodimos, Juan Iglesias, Sangante y Guridi). Es por ello que no está centrado en realizar más incorporaciones aunque eso no le impide ir haciendo pequeños movimientos de cara a futuras semanas en donde el club de Nervión puede tener más margen económico para afrontar más incorporaciones de cara a la próxima temporada.