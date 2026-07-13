La MLS amenaza un regreso que siempre estuvo latente en el Betis

Tras el fichaje de Fran García, la dirección deportiva verdiblanca no descarta una renovación total del lateral zurdo. Para ello habrá que colocar a Junior Firpo, que volvió el pasado verano, cuando también se tanteó a Álex Moreno, de nuevo en el mercado

El Real Betis va cumpliendo con la hoja de ruta trazada en su planificación. Ahora todas las miras apuntan al delantero, un fichaje que se cocina a fuego lento después de haber cerrado ya las otras dos prioridades existentes. Así, el uruguayo Facundo Bernal ha aterrizado para convertirse en el relevo de Sergi Altimira en el centro del campo, donde los futuros movimientos dependerán de las salidas, mientras que en el lateral izquierdo, la llegada de Fran García representa un golpe sobre la mesa para elevar el nivel en una posición en la que no se ha logrado dar con la tecla en los últimos mercados.

La carrera de Álex Moreno tras dejar el Betis

Un de los últimos futbolistas que convenció plenamente en dicha posición fue Álex Moreno, traspasado al Aston Villa en la ventana invernal de la 22/23 a cambio de 13,5 millones de euros. Pero después de tres temporadas y media como verdiblanco a gran nivel, en las que disputó 122 partidos y firmó 6 goles y 14 asistencias, el madrileño no llegó a cuajar en la Premier League. Ni en los 'villanos', primero, ni en el Nottingham Forest, donde militó cedido en la 24/25. Por ello, el pasado verano se tanteó su posible regreso al conjunto heliopolitano, siguiendo una fórmula repetida en los últimos tiempos con jugadores como Bartra, Bellerín, Lo Celso o Pau López, que disfrutan de una segunda etapa en la entidad bética.

Junior Firpo le ganó la partida a Álex Moreno

Finalmente, sin embargo, el elegido para suplir al francés Romain Perradu fue otro viejo conocido como Junio Firpo, tras un buen hacer con el Leeds United en la Championship. Pero el internacional dominicano no ha ofrecido el rendimiento esperado, quedándose en 1.000 minutos de juego repartidos en 16 choques. Por ello, en la dirección deportiva que comanda Manu Fajardo no descartan una revolución total en el flaco izquierdo de la zaga, barajando una segunda incorporación si se logra colocar al que fuese también futbolista del Barcelona, que firmó hasta 2028.

Betis y Rayo Vallecano no habrían olvidado a Álex Moreno

Para elevar la competencia en dicha demarcación, como relevo de Fran García, el medio Foot Mercato asegura que el nombre de Álex Moreno sigue sobre le mesa. A sus 33 años, el catalán viene de descender a Segunda división con un Girona que no ve con malos ojos su salida, pese a tener un año más de contrato. Pero no le faltan pretendientes, apuntándose que también el Rayo Vallecano, donde brilló antes de recalar en el Villamarín, le ha echado el ojo.

El Orlando City pasa a la acción y el Deportivo lo tiene en cartera

Además, el Deportivo de La Coruña también se ha interesado en Álex Moreno, al que tiene como alternativa, precisamente, a Ricardo Rodríguez, libre tras acabar su contrato con el Real Betis. Pero la oferta más tentadora para el lateral puede llegar de la MLS estadounidense. Según el periodista Santi Aouna, el Orlando City ya ha presentado una oferta concreta para hacerse con sus servicios, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo.

Los números de Álex Moreno en la 25/26

Esta última campaña, el ex bético fue un fijo en los planes de Míchel en LaLiga, disputando 31 encuentros, la mayoría de ellos completos, para alcanzar los 2.558 minutos de juego, en los que sumó además tres pases de gol. Sin duda, un experimentado recurso que ha salido de nuevo al mercado, pues su sueldo tampoco encaja en los parámetros manejados en Montilivi tras el descenso.