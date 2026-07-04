Ricardo Rodríguez se despide de un Betis que sigue buscándole sustituto: "Ha sido un honor"

El internacional suizo, en octavos del Mundial, ha querido dar las gracias a todos en el club verdiblanco por sus dos temporadas luciendo la camiseta de las trece barras. Mientras, Manu Fajardo sigue trabajado para firmar a otro lateral zurdo

El Real Betis arrancará su pretemporada la próxima semana con cuatro salidas ya confirmadas. Además del traspasado Sergi Altimira, también se ha anunciado la marcha de 'Chimy' Ávila, al que se le ha rescindido el año que le quedaba, Cédric Bakambu y Ricardo Rodríguez, cuyos contratos finalizaron el pasado 30 de junio. Por el catalán, Manu Fajardo ya ha cerrado la contratación del pivote uruguayo Facundo Bernal, que incluso se ha sometido al examen médico en su país antes de viajar a Sevilla. Pero el director deportivo bético aún busca refuerzos para cubrir las bajas producidas tanto en la delantera como en el lateral izquierdo.

El lateral izquierdo, un quebradero de cabeza

El carril zurdo de la zaga, de hecho, es una de las posiciones en las que más movimientos ha habido en el conjunto heliopolitano en los últimos tiempos. Desde la salida de Álex Moreno, primero, y Juan Miranda, hace dos veranos, no han acabado de convencer el francés Perraud, que solo estuvo un curso; el brasileño Abner Vinícius, por el que aún se podría ingresar un dinero extra si es traspasado por el Olympique de Lyon; el retornado Junior Firpo, que ha trabajado durante sus vacaciones para tratar de recuperar su mejor nivel; ni el suizo Ricardo Rodríguez, que ya busca equipo con el escaparate del Mundial como aliado.

Los números de Ricardo Rodríguez en el Real Betis

Fijo en su selección, que se medirá a la Colombia de Cucho Hernández en octavos, el internacional helvético ha dicho adiós después de dos temporadas como verdiblanco con claros y oscuros. En total, ha disputado 68 encuentros entre todas las competiciones, sumando un total de 4.873 minutos en los que ha firmado tres asistencias. Un escaso bagaje que ha llevado al club a no renovar su contrato y dejarlo marcha libre, como aterrizó hace dos años procedente del Torino, buscando en su lugar un nuevo lateral que permita elevar el nivel en dicho puesto.

Especialmente agradecido a Pellegrini

Mientras tanto, Ricardo Rodríguez, que maneja diferentes propuestas en Europa y no descarta seguir en LaLiga, aunque también lo pretende el Zurich FC de su país, ha publicado una carta de despedida en la que se ha mostrado agradecido a todos los estamentos del club verdiblanco. "Querida familia bética. Han sido dos años muy intensos y llenos de momentos inolvidables. He conocido a personas maravillosas y siempre he intentado dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo. Quiero dar las gracias de corazón al míster Manuel Pellegrini, a todo el cuerpo técnico, a mis compañeros y a los aficionados. Ha sido un honor defender esta camiseta. Mi familia y yo nos hemos sentido muy felices en Sevilla y guardaremos recuerdos que nos acompañarán para siempre. Os deseo mucha salud, muchos éxitos y todo lo mejor para el futuro. Gracias y mucho Betis", señaló.

La lista de laterales zurdos que maneja el Real Betis

Desde mucho antes de consumarse oficialmente su salida, no obstante, Manu Fajardo lleva trabajando en la búsqueda de un sustituto. Sin embargo, está encontrado muchas dificultades con varios de los nombres que figuran en la amplia lista que ha venido manejando (Kaiki Bruno, El Karouani, Nazinho, Jorge Salinas o Angeliño), aunque el que más gusta es Fran García, con el que existiría un principio de acuerdo a expensas de que el Real Madrid rebaje sus pretensiones económica, por lo que siguen saliendo nuevos nombres a la palestra, como el del alemán Robin Gosens, de la Fiorentina.