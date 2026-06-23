Ricardo Rodríguez espera una llamada tras acabar contrato en el Betis: "Seguir en España es una opción"

A siete días de ser agente libre, está haciendo historia con Suiza en el Mundial 2026 y se deja querer para la 26/27: da esperanzas al Zurich FC; pero admite que le gustaría seguir en LaLiga EA Sports y que también maneja propuestas de otros campeonatos de Europa

Ricardo Rodríguez está haciendo historia en el Mundial 2026 a falta de sólo siete días para que finalice su contrato en el Real Betis. El futbolista de 33 años lleva tres lustros siendo el dueño del lateral izquierdo de la selección de Suiza, con la que suma 140 partidos oficiales; 14 de ellos en citas mundialistas, lo que supone un récord para el país helvético. Además, este torneo en Estados Unidos, Canadá y México es el cuarto Mundial para el de Zúrich, que también estuvo en Qatar 2022, Rusia 2018 y Brasil 2014.

"Es muy especial jugar tantos partidos con Suiza. Estoy muy orgulloso del récord de 14 partidos en la Copa del Mundo", ha declarado el aún carrilero verdiblanco en la previa del encuentro contra Canadá (24 de junio a las 21:00, hora española), en un duelo de la última jornada de la Fase de Grupos que enfrentará a las dos primeras clasificadas del Grupo B, que están empatadas a 4 puntos. Ricardo Rodríguez, que ha sumado 179 minutos de 180 posibles ante Qatar (1-1) y Bosnia (4-1), admite que afronta este ilusionante reto esperando llamadas para resolver un futuro que deja abierto: "Volver a Suiza es una opción; pero seguir fuera, también".

Las opciones de Ricardo Rodríguez: Zurich FC, seguir en España...

Ricardo Rodríguez llegó al Real Betis hace dos veranos y firmó a coste cero, tras acabar un contrato de cuatro cursos en el Torino FC italiano. Antes, jugó seis meses en el PSV Eindhoven neerlandés, pasó tres campañas en el AC Milan y vivió su 'prime' como futbolista del VfL Wolfsburgo entre 2012 y 2017. Lleva mucho tiempo fuera de su país y admite que volver es una posibilidad que le seduce.

De hecho, ya tuvo opciones el verano pasado; pero Manuel Pellegrini le cerró la puerta de salida a una pieza que ha sumado la nada despreciable cifra de 68 partidos con el Real Betis en sólo dos temporadas. Aún no tiene claro en qué club jugará el próximo curso; pero reconoce que "seguir en España también es una opción", sin descartar otra de las ligas punteras de Europa en las que conserva un buen cartel.

"Todo está abierto", ha explicado Ricardo Rodriguez, en declaraciones desde la concentración mundialista recogidas por la Agencia EFE. "Es demasiado pronto para hablar y definir mi futuro equipo. Sólo quiero concentrarme en la selección nacional. Lo que pase, pasará. Todo está abierto. Podría volver a Suiza, o tal vez me quede en el extranjero. Siempre hay una pequeña esperanza para los aficionados del Zurich FC", ha respondido el lateral zurdo al ser preguntado sobre un posible regreso al club en el que se formó como canterano y en el que debutó como profesional.

Ricardo Rodríguez no cierra la puerta a jugar un quinto Mundial con Suiza

"En el fútbol nunca se sabe, puede que sea el último Mundial, puede que no. Intento disfrutar de cada partido y jugar siempre como si fuera el último", ha indicado el jugador del Betis sobre una posible retirada de la selección de Suiza. Además de los cuatro mundiales, tiene en su haber tres participaciones en la Eurocopa: en Francia 2016, en el torneo multisede de 2021 y en la de Alemania 2024 (su país no se clasificó para la de Polonia y Ucrania 2012). También ha sido fijo en las últimas ediciones de la UEFA Nations League.

"Siempre lo piensas (en esa cercanía de la retirada). También depende de donde juegue el próximo curso, ya veremos qué pasa", ha continuado un jugador que se quedó fuera del once en los últimos partidos de preparación pero ha sido titular en los dos choques del Mundial 2026: "Me sorprendió no haber jugado después de tantos años", dijo sobre el partido ante Jordania, antes de mostrarse optimista con las opciones del cuadro de Yakin.

Las opciones de Suiza en el Mundial 2026

"No ganamos el primer partido, claro que hay discusiones y todos quieren hablar. Pero lo hemos solucionado y mejoramos en lo que no estuvo bien en el segundo partido. Por eso ahora estamos de buen humor", ha reconocido Ricardo Rodríguez que deja su opinión en el vestuario. "Yo también expreso mi opinión dentro del equipo. Pero no quiero conflictos importantes. Soy una persona positiva. No soy de los que critican públicamente", ha asegurado, pasando de puntillas por las críticas de Granit Xhaka al juego de Suiza.

"Queremos ganar todos los partidos. Queremos terminar primeros de Grupo", ha remarcado. "Si quedamos primeros, tendremos ocho días para recuperarnos. Yo aprovecharía ese tiempo y creo que todo el equipo también. Un poco de descanso nos vendría bien a todos". Puesto a elegir, para octavos de final prefiere un rival africano. "Porque no hemos jugado contra ellos muy a menudo", ha argumentado.