Gol y asistencia de Vargas, debut para Sow y partido completo de Ricardo Rodríguez en la goleada helvética

Mientras el lateral zurdo aún bético disputó de principio a fin el choque ante Bosnia y Herzegovina, el extremo y el mediocentro sevillistas saltaron en el minuto 71, precisamente cuando el combinado suizo pisó el acelerador e inició el camino de un triunfo que certifica el pase a las eliminatorias

La amplia representación de los clubes hispalenses en el segundo encuentro de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México está de enhorabuena. El todavía bético Ricardo Rodríguez, así como los sevillistas Rubén Vargas y Djibril Sow, participaron en la goleada de Suiza (4-1) ante Bosnia Herzegovina, fraguada en el último cuarto del duelo disputado en Los Ángeles. Un resultado que clasifica ya, sin esperar al cruce con una de las anfitrionas, Canadá, el miércoles de la semana que viene para las eliminatorias por el título, si bien debe definirse aún quién queda primero del Grupo B y, a priori, tendrá ventaja con los emparejamientos.

Rubén Vargas: suplencia para espolearle

Recuperado de sus molestias, fue titular en el primer partido ante Qatar, cuando fue sustituido en el minuto 79, pero partió desde el banquillo en esta ocasión Rubén Vargas, apostando de inicio Murat Yakin por Dan Ndoye por su perfil y Fabian Rieder en la derecha. Sin embargo, con 0-0 aún en el marcador, el nervionense sustituyó en el 71 a este último, protagonizando acciones de ataque peligrosas en los alrededor de veinte minutos que estuvo sobre el campo. Así las cosas, el oriundo de la República Dominicana anotó el 2-0 al rematar de primeras con la derecha un pase de Breel Embolo que pilló a pierna cambiada al meta Nikola Vasilj, sirviendo luego el 3-0 a Johan Manzambi.

Djibril Sow: primeros minutos en esta edición mundialista

Se quedó sin jugar en el choque inaugural Djibril Sow, otrora fijo en los planes del seleccionador suizo, quien volvió a apostar en la parcela ancha por Granit Xhaka, Remo Freuler y Michel Aebischer. Si en aquella ocasión recurrió en la segunda mitad a Fabian Rieder y Ardon Jashari como recambios, el nervionense supliría, en el 71 como su compañero de equipo, al mediocentro del Pisa para protagonizar unos buenos minutos en una fase caracterizada por el paso al frente de los helvéticos, que metieron en su área a los balcánicos y los castigaron antes de que éstos pudieran reaccionar tímidamente.

Ricardo Rodríguez: incombustible en el lateral zurdo

Olvidados ya de momento sus tiempos como central zurdo, Ricardo Rodríguez sigue siendo fijo para Murat Yakin, bien como lateral en una línea de cuatro atrás o como carrilero. Con Remo Freuler y, sobre todo, Dan Ndoye por delante, el aún bético subió constantemente el costado izquierdo para apoyar los ataques rojillos y se mostró muy serio en defensa, sumando ya su partido número 140 con su combinado nacional, una marca que aumentará probablemente durante la presente edición de un Mundial en el que Suiza se posiciona bien para hacer historia. El de Zürich ganó el 60% de los duelos, recuperó seis balones y mostró un acierto del 85% en el pase.