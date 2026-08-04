Se reactiva el mercado por Oso: dos viejos pretendientes vuelven a escena y se abre una nueva vía en Portugal

Estrasburgo y Fiorentina, que se habían interesado a principios de verano pero no presentaron entonces una oferta formal, ya han contactado con el club nervionense para tratar de fichar al carrilero zurdo, que contemplan como futurible un par de clubes importantes del país vecino a medio plaz

El futuro de Joaquín Martínez Gauna vuelve a escena en el Sevilla FC, que, aunque mantiene su oferta para ampliar su contrato (que expira en 2027) hasta 2030, escucha ofertas y prefiere una salida del hispano-argentino para seguir engordando el apartado de plusvalías. Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, dos viejos pretendientes del carrilero zurdo han reactivado su interés y realizado un paso más para llevárselo, mientras que se abre una nueva vía en Portugal por el sondeo de un par de clubes de los denominados grandes, a los que la opción podría cuadrarles a medio plazo si logran hacerle hueco en sus plantillas antes.

Fiorentina y Estrasburgo retoman los contactos, pero se quedan cortos

Dos de las primeras instituciones que preguntaron a los agentes de Oso por las condiciones del traspaso, la Fiorentina y el Estrasburgo, no llegaron a formular propuestas concretas en ese momento, todavía a principios de verano, aunque han vuelto a la carga por el de Torrevieja. Tanto los toscanos como los alsacianos, que se planteaban una operación similar a la del Grupo Marinakis con Olympiacos y Nottingham Forest pero con el Chelsea, su escuadra matriz, han presentado sendas ofertas que el Sevilla FC ha rechazado, pues rondaban en ambos casos los siete millones de euros, uno menos que el listó alcanzado por los griegos.

Oporto y Braga no se han movido, pero les gusta Oso

Se está moviendo el nombre de Joaquín Martínez 'Oso' también por Portugal, donde el Sporting CP, que tiene una moneda de cambio interesante como Giorgi Kochorashvili, no está en principio interesado, aunque a otros como Oporto y Sporting de Braga sí podría cuadrarles. Por ahora, ninguno de ellos (tampoco vecinos) ha materializado movimiento alguno, aunque el hispano-argentino, que también figura en la agenda de otros equipos italianos y de alguno inglés, apunta claramente a cambiar de aires siempre que cuaje una de las oportunidades que se presenten durante el mes corto de mercado estival que queda.

El precio fijado en Nervión: diez millones de euros más bonus

Como se avanzaba en este periódico, el Sevilla FC ha fijado en diez millones fijos y algunos más en bonus el precio de salida de Oso. Un listón al que todavía no ha llegado nadie, aunque el Olympiacos se quedó a alrededor de dos millones. No se contempla un regreso a las negociaciones del Grupo Marinakis, pues el conjunto adiestrado por José Luis Mendilibar tiene ya dos laterales zurdos (Bruno Onyemaechi y Francisco Ortega), aunque es cierto que no ha fichado una alternativa al hispano-argentino. Como extremos en su posición sí han llegado a El Pireo el ex gironí Joel Roca y Jota Silva (cedido por el Forest), mientras que Georgios Masouras vuelve de su cesión al Al-Khaleej.