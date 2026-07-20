El Sevilla frena bruscamente la salida de Oso por una diferencia de dos millones de euros

El club nervionense ha rechazado la segunda oferta del grupo de Evangelos Marinakis, que no tiene intención de volver a subir la propuesta con el riesgo de que se rompa definitivamente pese a que 'solo' les separa dos millones

Su delicada situación económica no modifica la intención del Sevilla de otorgar el valor justo a sus activos y no malvender pese a la necesidad de hacer caja y abrir espacio en el límite salarial. Esta postura, ya evidenciada en los últimos mercados con Antonio Cordón, ha tensado la cuerda en numerosas operaciones y dilatado su consecución o forzado su ruptura, como va camino de suceder en las negociaciones por Oso.

No en vano, en los últimos días se había avanzado en las conversaciones con el grupo liderado por Evangelos Marinakis, dueño de Olympiacos, Nottingham Forest y Rio Ave, para hacerse con los servicios del lateral hispano-argentino y recalar de primeras en el club heleno.

Diferencias insalvables de momento entre Olympiacos y Sevilla

Dicho 'holding' presentó su primera oferta de seis millones de euros por el carrilero zurdo, si bien ante la negativa rotunda del Sevilla subió su propuesta en las últimas horas hasta los ocho millones. Montante que tampoco ha recibido el visto bueno nervionense con un consecuente frenazo a la operación que podría ser definitivo.

Y es que Marinakis se muestra reacio a apostar más fuerte por Oso y, según apunta orgullodenervion.com, no entra en sus planes plegarse a las exigencias del Sevilla, que exige un mínimo de diez millones más pluses.

En este momento, ninguna de las partes tienen intención de ceder, por lo que la operación se encuentra en el aire y bajo el riesgo de romperse de manera definitiva si no hay un gesto por parte del empresario heleno o del Sevilla. Esta filtración podría tratarse de una estrategia para presionar, lo que suele ser habitual, pero la realidad es que en este momento las conversaciones están paradas sin descartar que esta vía quede completamente cerrada.

El paso atrás con Oso no afecta a la llegada de Julio Díaz

Este paso atrás en la salida de Oso no afecta en el diálogo avanzado para hacerse con los servicios del joven lateral del Atlético Julio Díaz aunque suponga contar con cuatro lateral izquierdos contando con Pedrosa, al que se le busca salida. Y es que en Nervión ilusiona la llegada del madrileño después de haberle dado plantón al Levante para recalar en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En este sentido, el Sevilla, que ha podido respirar un ápice con la salida de Tanguy Nianzou, conoce el interés que despierta el carrilero y espera que, en el caso de que no desatasque esta vía, llegarán otras ofertas, pues también se han posicionado clubes como la Fiorentina.

Mientras sus agentes lo mueven en las principales ligas, se trabaja de manera paralela en la renovación de Oso después de que el Sevilla haya puesto una oferta sobre mesa para su ampliación.