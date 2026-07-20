El Cádiz negocia la incorporación de Nemanja Gudelj, libre tras siete años en Nervión

El pivote y central serbio de 34 años, que esperó hasta última hora una propuesta de renovación en blanquirrojo que nunca llegó, maneja ofertas de fuera de España, aunque estaría valorando con cariño la vía amarilla por la cercanía con su actual residencia en tierras sevillanas

El Cádiz CF estaría negociando la incorporación de Nemanja Gudelj, último capitán del Sevilla FC, que opera como agente libre este verano tras su inesperada salida de Nervión. Así lo asegura el periodista Nacho Limón en Onda Cádiz TV, donde recalcó que la entidad amarilla tendría la opción sobre la mesa y estaría "muy cerca" de llegar a un acuerdo con el serbio, de 34 años, que puede jugar como pivote o como central y que disputó 261 encuentros oficiales con los blanquirrojos, amén de otros casi 300 con NAC Breda, AZ Alkmaar, Ajax, Tianjin Jinmen Tiger, Guanzhou Evergrande y Sporting CP.

Ganador de dos Europa Leagues con los sevillistas, amén de otros dos títulos coperos en Portugal, el 75 veces internacional con el combinado balcánico ofrecería una experiencia impagable a un equipo que luchó hasta última hora por la permanencia en la Liga Hypermotion y que acaba de cambiar de propietarios, con el desembarco de un nuevo consejo de administración, presidido por el empresario mexicano Christian Septien. De momento, han llegado ya los delantero Urko Izeta y Vladyslav Kopotun, los centrales Kenan Toibibou y Javi Castro, el portero Jokin Ezkieta o el lateral derecho Beñat de Jesús, además de los medios José Andújar e Ibon Sánchez.

Final distinto al esperado en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Nemanja Gudelj vendría a cubrir las salidas de Víctor Chust (que se queda en propiedad en el Elche CF), Jorge Moreno, Pelayo Fernández o Yussi Diarra. Durante el pasado curso, clubes saudíes, alemanes, griegos e italianos se dirigieron a los agentes del serbio, que siempre dio prioridad al Sevilla FC y no quiso que nada distrajera a los jugadores, técnicos y directivos del objetivo de la permanencia en Primera división, conseguida de nuevo 'in extremis' y con apenas un punto de margen sobre el descenso. Sin embargo, pese a que aceptó la dilación hasta que se resolviera la posible compra de la mayoría accionarial por parte de Sergio Ramos, terminó saliendo un poco por la puerta de atrás.

El propio centrocampista confesaba a sus íntimos que habría esperado otro final para sus siete temporadas como nervionense, pero el caso es que la continuidad de la misma comisión ejecutiva que preside José María del Nido Carrasco, con José Ignacio Navarro como cabeza visible de la dirección de fútbol profesional en sustitución de Antonio Cordón, se decantó por hacer cambios en la columna vertebral, contratando por ahora al mediocentro defensivo Jon Guridi, así como al central Arouna Sangante, más el lateral y central Juan Iglesias, deshaciéndose de una ficha alta como la de 'Nema', sin sondear siquiera su receptividad a una propuesta a la baja.