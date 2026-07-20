El tirón de Betis y Sevilla: lleno asegurado en el Colombino y gran entrada en Córdoba

El Recreativo anunciará seguramente este martes que se ha colgado el cartel de 'no hay billetes' para la cita ante los verdiblancos del miércoles, mientras que la afición califal hace colas para comprar sus entradas o activar sus abonos con vistas al choque contra los blanquirrojos del jueves

A diferencia de otros años, cuando predominaban sus enfrentamientos con clubes extranjeros y en campos neutrales como el Municipal de La Línea de La Concepción o el Estadio Algarve de Faro, tanto Real Betis como Sevilla FC se medirán esta pretemporada con varios conjuntos vecinos. De esta forma, el cuadro verdiblanco vuelve una década después al Trofeo Colombino y completará esta semana con la disputa del Ciudad de Granada, al tiempo que los blanquirrojos recibirán a puerta cerrada en la Carretera de Utrera a Juventud Torremolinos (1-0) y AD Ceuta, porfiando también el próximo jueves por el Trofeo Puertas de Córdoba.

Éxito en el despacho de tickets en el Nuevo Colombino

El estatus de equipo de Champions League está sirviendo de efecto llamada, hasta el punto de que hay una gran expectación en Huelva para asistir este miércoles a las 20:30 horas al clásico veraniego que otorga como premio la histórica Carabela de Plata. Tanto es así que, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el lleno está asegurado en el Nuevo Colombino. Este martes, de hecho, se debe hacer oficial que se va a colgar con antelación el cartel de 'no hay billetes', pues tanto las mil localidades cedidas al Real Betis (al precio de 15 euros) como las despachadas en las taquillas (física y virtual) del Decano se han vendido rápidamente.

La presencia de vacaciones en la costa onubense de muchos sevillanos y el atractivo en sí del duelo han contribuido a que, pese a ser día laborable y que muchos siguen trabajando, el feudo recreativista luzca sus mejores galas. Con un aforo oficial para 21.670 espectadores, el recinto del barrio de Pescadería, construido en la antigua Avenida de Francisco Montenegro, presentará un aspecto que ni los más viejos del lugar recuerdan, propios de las grandes ocasiones de un anfitrión ahora rival de los filiales de Sevilla FC y Real Betis, así como del CA Antoniano y el Atlético Central, en el Grupo IV de Segunda RFEF.

Gran ritmo de venta en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel

Por su parte, la afición del Córdoba CF se está movilizando para acudir en masa al Trofeo Puertas de Córdoba, que medirá a los blanquiverdes el próximo jueves a las 21:00 horas con el Sevilla FC. Recoge este lunes el Diario Córdoba que más de 300 hinchas formaron vistosas colas alrededor de las taquillas del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel tanto para conseguir entradas como para validar los abonos, además de otros seguidores nervionenses que se desplazaron 'ad hoc'. El coste (aunque pequeño: un euro) de la activación on line y el hecho de que los no socios tuvieran que optar obligatoriamente por la compra presencial formó algunas aglomeraciones.

Las taquillas abrirán el martes y el miércoles de 09:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas. El jueves, día del partido, estarán operativas por la mañana en la misma franja y por la tarde desde las cinco y media hasta el descanso del encuentro para los que se animen a última hora, aunque las previsiones hablan de una gran entrada, con un aforo oficial algo inferior a los 21.600 espectadores.