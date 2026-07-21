La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 21 de julio de 2026
La conquista en Nuevo York ante Argentina del título de mejor selección del orbe tuvo continuidad en el regreso a casa de los internacionales españoles, arropados por miles de aficionados y por las autoridades, con recepciones por parte de la familia real y el presidente del Gobierno
La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 21 de julio de 2026:
- BAÑO DE MASAS
Más de un millón de personas abarrota el centro de Madrid para acompañar la rúa de los campeones del Mundo, recibidos en La Zarzuela y Moncloa de camino a la gran fiesta de Cibeles, con actuaciones musicales y manteo a De la Fuente incluidos
- DIEGO CONDE YA EJERCE
El meta madrileño se convierte oficialmente en el tercer fichaje del Betis y pudo conocer este lunes a sus nuevos compañeros, aunque aún no a Pellegrini
- AKOR ADAMS DA EL 'SÍ'
El ariete nigeriano acepta las condiciones del Venezia y desbloquea un traspaso que dejará casi 17 millones en las arcas de un Sevilla al que le urge inscribir y seguir fichando
- HEZONJA DICE ADIÓS
El alero croata ejerce su cláusula de salida del Real Madrid, con el que tenía tres años más de contrato, para irse a la NBA en un movimiento 'bomba' dentro del baloncesto español.