La conquista en Nuevo York ante Argentina del título de mejor selección del orbe tuvo continuidad en el regreso a casa de los internacionales españoles, arropados por miles de aficionados y por las autoridades, con recepciones por parte de la familia real y el presidente del Gobierno

Una panorámica de la plaza en la que, junto a la famosa diosa, terminó la celebración.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 21 de julio de 2026:

- BAÑO DE MASAS

Más de un millón de personas abarrota el centro de Madrid para acompañar la rúa de los campeones del Mundo, recibidos en La Zarzuela y Moncloa de camino a la gran fiesta de Cibeles, con actuaciones musicales y manteo a De la Fuente incluidos

- DIEGO CONDE YA EJERCE

El meta madrileño se convierte oficialmente en el tercer fichaje del Betis y pudo conocer este lunes a sus nuevos compañeros, aunque aún no a Pellegrini

- AKOR ADAMS DA EL 'SÍ'

El ariete nigeriano acepta las condiciones del Venezia y desbloquea un traspaso que dejará casi 17 millones en las arcas de un Sevilla al que le urge inscribir y seguir fichando

- HEZONJA DICE ADIÓS

El alero croata ejerce su cláusula de salida del Real Madrid, con el que tenía tres años más de contrato, para irse a la NBA en un movimiento 'bomba' dentro del baloncesto español.