Pendientes también de Nianzou y de algunos de sus canteranos, como Juanlu u Oso, los dirigentes blanquirrojos intentan acelerar la 'operación salida' para no dejar para última hora el rearme de una plantilla que todavía necesita unos cuantos retoques para ser competitiva el próximo curso

El delantero nigeriano, durante el entrenamiento de este viernes en la Carretera de Utrera.SFC

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 18 de julio de 2026:

- TIENE LA LLAVE

El Sevilla, que duerme en Cracovia para preparar su amistoso del domingo, deja en tierra a Akor Adams, que perfila su acuerdo económico con el Venezia para desbloquear un traspaso cuya plusvalía debe desatascar también las inscripciones de los tres fichajes blanquirrojos y parte de la futura planificación

- EL NUEVO BETIS, A ESCENA

El proyecto 26/27 echa a andar este sábado a las 15:30 horas con el primer amistoso de pretemporada ante el modesto SF Lotte, que pondrá fin al 'stage' verdiblanco en Alemania

- DESCHAMPS RECULA

"Ellos (España) fueron mejores y merecen estar en la final; Argentina, también. Batieron a todos sus adversarios", reconoce al fin el seleccionador francés, que dejará el cargo tras el partido por el tercer puesto

- LLEGA AUBAMEYANG

El Deportivo confirma su fichaje estrella para la delantera en la campaña del regreso coruñés a Primera: el veterano ariete gabonés firma hasta 2028.