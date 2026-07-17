Una agenda cargada e intensa para un Sevilla que ya descansa en tierras polacas

Los 24 jugadores blanquirrojos y el cuerpo técnico desplazados a Cracovia realizarán una sesión de entrenamiento este sábado en la ciudad deportiva del conjunto anfitrión, mientras que la delegación institucional participará en algunos actos protocolarios por el 120º Aniversario del club

La expedición del Sevilla FC, que celebraba en la mañana del viernes una última sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios antes de emprender el viaje a Polonia en vuelo chárter, aterrizaba tras unas tres horas en Cracovia, disputa este domingo su segundo amistoso de pretemporada, tras el que acabó con triunfo por la mínima (1-0) ante la Juventud Torremolinos en las mismas instalaciones de la Carretera de Utrera. Antes, eso sí, tanto los pupilos de Luis García Plaza como la delegación institucional que se ha desplazado a la capital del voivodato de la Pequeña Polonia tendrán una jornada de sábado intensa y cargada.

Para comenzar, el preparador madrileño ha programado un capítulo de trabajo en la ciudad deportiva del KS Cracovia, situada en las afueras de la localidad, para continuar con la preparación del próximo campeonato liguero, que aguarda a menos de un mes vista, en concreto el Día de la Asunción, el sábado 15 de agosto, a partir de las 21:30 horas ante el Rayo Vallecano en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Por otra parte, varios directivos participarán en algunos de los actos protocolarios organizados por su anfitrión con motivo de la celebración del 120º Aniversario de su fundación, efeméride que tuvo lugar el 13 de junio pasado.

Con cierto guiño meteorológico, pues Polonia ha estado inmersa estos días, como casi toda Europa, en una alerta por altas temperaturas de hasta 32 grados centígrados, se espera que el termómetro no rebase este fin de semana los 25º, aunque hay amenaza de tormenta a la hora del choque, que está fijado para las 16:00 horas del domingo 18 de julio en el Stadion Cracovii im. Józefa Pilsudskiego, inaugurado en 1912 y con capacidad para más de 15.000 espectadores. Se podrá seguir en directo y en abierto por SevillaFC+. Será el último test estival de los locales, que debutan en su Liga el sábado 25-J ante el Lech Poznan a domicilio.

El KS Cracovia, con sus mejores galas

Se venden al precio de 399 eslotis, unos 92 euros al cambio. Se trata de la camiseta especial que ha preparado la marca Puma para el KS Cracovia, que incorpora en el pecho la fecha del partido de este domingo y los escudos de los 'Rayados' y el Sevilla FC. Además, bufandas confeccionadas expresamente para la ocasión, llaveros, imanes de nevera... El merchandising de la tienda oficial del anfitrión nervionense no da abasto. Se espera una gran entrada, pues el evento hace las veces no ya de festejo del 120º Aniversario de la entidad alemana, sino a todos los efectos de partido de presentación ante su afición.