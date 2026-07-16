Amondarain dará finalmente su ansiado salto a Europa, pero pasará de largo por La Cartuja

El mediocentro defensivo que más gustaba a Manu Fajardo se iba de precio y, ahora, está a punto de jugar en Italia a cambio de más de tres veces lo que llegó a ofrecer el conjunto heliopolitano, confirmándose las expectativas que apuntaba; finalmente, se firmó a un Facundo Bernal más hecho

El Real Betis ha contratado este verano como sustituto de Sergi Altimira a Facundo Bernal, una operación que se ha terminado yendo por encima de los 10,5 millones de euros. A sus 22 años, el uruguayo llevaba varias ventanas de transferencia en la 'short list' verdiblanca para la 'sala de máquinas', aunque el pivote joven que más gustaba (llegará otro más curtido, si es posible Sofyan Amrabat) es Mikel Amondarain. Sin embargo, el argentino empezó a figurar en las agendas de muchos directivos europeos, por lo que su precio fue aumentando y, de paso, escapando de las posibilidades de negocio heliopolitanas.

Ahora, el Bolonia está a punto de proporcionar al de General Mansilla su ansiado salto a Europa. Y es que, pese a que la primera propuesta 'rossoblù' ha sido rechazada por Estudiantes (se habla en Italia de unos seis millones de euros), la entente podría alcanzarse en los próximos días por unos diez millones de euros, bonus incluidos, haciéndose los de Emilia-Romaña con el 85% de sus derechos. Mientras tanto, ya hay un acuerdo económico de los petronianos con el futbolista en cuanto a salario y duración de contrato, que será de cinco temporadas (hasta el 30 de junio de 2031).

Demasiado dinero para repetir la 'vía Petit'

El Real Betis pretendía invertir una cantidad similar a la que gastó en reclutar a Gonzalo Petit (un fijo de seis millones de euros y 1,6 en variables, de las que ya se han cumplido casi la mitad por la clasificación para Champions, por el 85% del pase) en Mikel Amondarain, repitiendo la fórmula de cederle en un club de Primera o Segunda división de España para que se foguee mientras se buscaba su pasaporte comunitario, a priori más sencillo en el caso del argentino (casi dos años mayor) por su indiscutible ascendencia vasca.

Sin embargo, la competencia por sus servicios fortaleció la posición de Estudiantes de La Plata, que rechazó desde La Cartuja la propuesta de tres millones por el 80% de su ficha. Aunque luego se planteó subir la apuesta, hubo retirada verdiblanca de la subasta ante la evidencia de que iba a costar mucho más, demasiado dinero para un jugador desconocido y sin experiencia internacional. Como ha quedado demostrado con el uruguayo, puede no estar preparado a corto plazo para ser de la primera plantilla bética, aunque los informes eran inmejorables.