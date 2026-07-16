Fabián y Gavi tendrán sus estadios en Los Palacios, como Navas su pabellón

El alcalde de la localidad natal de los centrocampistas ex béticos y el carrilero ex sevillista desvela que se van a renombrar el Marismas y el San Sebastián pase lo que pase el domingo en la final de Nueva York; además, habrá una estatua de los tres como reconocimiento a sus éxitos

Los tres marismeños, con la Nations League 2023; al lado, uno de los dos campos de fútbol de césped del pueblo.IMAGO / Ayuntamiento de Los Palacios.

"¿Recordáis esta foto firmada por nuestros tres futbolistas? Los Palacios cambiará el nombre a sus dos campos de fútbol de césped. Uno pasará a denominarse Fabián Ruiz Peña y el otro, Pablo Páez Gavira, Gavi. Recordad que nuestro otro campeón, Jesús Navas, ya cuenta con un pabellón que lleva su nombre", desvelaba este jueves en su perfil personal de Instagram el alcalde de la localidad marismeña, Juan Manuel Valle Chacón, que recupera una idea aparcada hace tres años, cuando los dos centrocampistas ex béticos y el carrilero sevillista ya retirado se proclamaron campeones de la Nations League 2023.

"Pero, además, el Ayuntamiento levantará un monumento con la figura de estos tres grandes futbolistas. Los tres del mismo pueblo. Los tres han coincidido jugando junto con la Selección Española y han conseguido un título internacional, la Liga de Naciones (todos menos el culé también levantaron la Eurocopa un año después). Hemos querido anunciarlo hoy, antes de la final del domingo. Porque, sea cual sea el resultado, nosotros ya estamos muy orgullosos de ellos y de lo que han conseguido. Porque son un referente para miles de niños y niñas Porque son tres grandes futbolistas que tienen grandes valores como personas. Porque son un caso único en la historia del fútbol mundial. Porque son el resultado del trabajo de una cantera extraordinaria", añadía el primer edil palaciego.

"Con grandes clubes como los que tenemos en Los Palacios y Villafranca y nuestra Escuela Municipal de Fútbol, queremos lanzar un mensaje de ánimo. Nuestro reconocimiento y orgullo como pueblo por cómo son. Y el domingo, a por la final", sentenciaba el político de Izquierda y Progreso-Izquierda Unida. De esta manera, la estatua, de la que ya existe una maqueta que el alcalde mostraba orgulloso, se colocará al final de la calle Juan José Baquero, en el entorno de la Torre del Agua y de los campos de fútbol, con financiación europea asegurada. Incluso, los dos medios discutían al comunicarles la noticia sobre si preferían renombrar el Estadio Marismas o el San Sebastián.

Un palmarés envidiable y a punto de empatar al mayor del grupo

Jubilado por razones de salud (su cadera derecha no le daba tregua) en diciembre de 2025, se marchó Jesús Navas a los 40 años con un palmarés envidiable. De hecho, es el único que ha ganado con España un Mundial (el de 2010), dos Eurocopas (2012 y 2024) y una Nations League (2023). Una década menos tiene Fabián Ruiz, aparte de un Campeonato de Europa sub 21, de sendos títulos continentales. Le falta el global, que, como Pablo Gavi, de 21 años solamente y con una Liga de Naciones entre sus logros, puede apuntarse este domingo a eso de las once de la noche de aquí si se imponen a Argentina.