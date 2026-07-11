Jesús Navas explica la clave del éxito de los jugadores de Los Palacios con España: Fabián y Gavi

El ex futbolista del Sevilla y de la selección española, estuvo presente en el programa especial que RNE realizó en la localidad sevillana con motivo del encuentro de la Roja ante Bélgica en cuartos de final del Mundial. "La humildad", afirmó el campeón de Mundial, Eurocopa y Nations League con España

Los Palacios, localidad de la provincia de Sevilla, es uno de esos lugares que gracias a los éxitos de la selección española se ha puesto aún más en el mapa, tanto de España como del resto del Mundo. Los Palacios ha tenido la capacidad y también fortuna de ver crecer entre sus calles a tres futbolistas que han representado a España en un Mundial y también en Eurocopas y Nations League.

Los nombres de Jesús Navas, ya retirado, además del de Fabián Ruiz (autor del primer gol de España ante Bélgica) y Gavi, otros de los importantes en el equipo de Luis de la Fuente, han llevado con orgullo su origen, que está en Los Palacios. Sin esconder nunca su lugar de procedencia y mucho menos su acento, ese que generó polémica por los subtítulos de Televisión Española a la madre de Fabián, estos tres futbolistas han sido capaces de levantar títulos con la selección española.

Jesús Navas da la receta del éxito de Los Palacios en la selección española

Jesús Navas tiene el honor de ser el único jugador de España que tiene en su palmarés con la Roja un Mundial, una Eurocopa y una Nations League. Pero el ex futbolista del Sevilla no es el único jugador nacido en la localidad sevillana de Los Palacios que ha tocado plata con la selección española ya que tanto Fabián como Gavi lograron alzar la Eurocopa de 2024 y la Nations League de 2023.

Uno de los productos más conocidos de Los Palacios son sus tomates, grandes, brillantes y de gran sabor, pero además de ese extraordinario alimento, Jesús Navas explicó este pasado viernes en un programa que RNE realizó desde la propia localidad palaciega con motivo del encuentro entre España y Bélgica, que la clave del éxito de Fabián y Gavi con la selección española va en consonancia con el carácter del propio pueblo. "A parte de que amamos el fútbol y amamos lo que hacemos, yo creo que es la gente, la gente que tenemos aquí, esa humildad, creo que es clave para conseguir éxito y tanto Fabián como Gavi tienen esa humildad para trabajar y aprender y eso es lo que le ha hecho llegar hasta ahí. Somos gente así sencilla, que yo creo que es clave para conseguir éxitos", declaró Jesús Navas.

Navas, Fabián y Gavi posan con la Nations League lograda por España

Fabián y Gavi pueden volver a poner a Los Palacios en el mapa del Mundial

Jesús Navas lo hizo en 2010 consiguiendo el Mundial de Sudáfrica para España. Este 2026, en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, Fabián Ruiz y Gavi están en disposición de sumar la segunda estrella para España y de paso colocar a Los Palacios como punto de referencia en la 'crianza' de campeones del Mundo. Pocas localidades del Mundo podrán presumir de tener, en el caso de que España sea campeona, a tres jugadores criados en sus calles como campeones de un Mundial de fútbol.