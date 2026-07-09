Gavi le manda un mensaje a Luis de la Fuente

El jugador del Barcelona y de la selección española apostó por ser "importante" en el Mundial. El centrocampista solo fue titular en el debut ante Cabo Verde y se definió en la previa del choque ante Bélgica como "muy intenso"

Este jueves, en la previa del encuentro entre España y Bélgica de cuartos de final del Mundial, llegó el turno de que algunos jugadores de la selección española compareciesen en la zona mixta antes del decisivo duelo. Uno de esos jugadores fue Gavi, que ha visto como tras empezar el torneo como titular, su pobre rendimiento le ha llevado a contar con apenas cinco minutos más en el choque ante Austria.

Gavi dejó claro este jueves que su intención en lo que resta de Mundial y siempre y cuando España siga superando rondas, es ser importante en el sistema de Luis de la Fuente. Pero también transmitió la importancia del grupo por encima de individualidades: "Lo que de verdad importa es ganar el Mundial", afirmó el jugador del Barcelona.

Gavi avisa a Luis de la Fuente de sus intenciones con España

Gavi no tira la toalla en relación a la posibilidad de volver a contar con la confianza de Luis de la Fuente y así lo demostró con sus palabras este jueves cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de ser clave en lo que resta de Mundial: "Claro que espero ser importante en el Mundial. Sueño con hacer el gol del título. Siempre he soñado marcar de chilena en la final del Mundial. Son sueños y ojalá se cumplan. ¿El rival? Me gustaría Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final da igual el que sea".

Tal y como apuntábamos anteriormente, Gavi apostó primero por ganar el Mundial a pesar de que él no esté contando demasiado para Luis de la Fuente: "Yo venía a ganar el Mundial. El míster me conoce más que nadie. Todos queremos jugar más, pero lo que de verdad importa es ganar el Mundial. Él sabe que puede contar conmigo para lo que quiera".

Gavi es muy intenso con España

El jugador del Barcelona y de la selección española no escondió que es un futbolista muy intenso y que por lo tanto es normal que algún compañero se harte de él: "Soy muy intenso, todo el mundo lo sabe. Es normal que algún compañero se harte de mí. Yo intento pensar siempre en el bien del equipo, juegue o no".

Gavi atendiendo a los medios este jueves en la previa ante Bélgica

Gavi también pidió no hablar del favoritismo de España ante Bélgica y apostó por hacer el trabajo propio muy bien: "No me gusta hablar de eso. Bélgica tiene magníficos jugadores, como Portugal. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo muy bien. Si es así, seguro que salen las cosas bien. Lo importante es ganar a Bélgica. ¿Francia o Marruecos? Son dos equipos grandísimos, pero diría Marruecos, porque nos eliminaron en Qatar".

Por último, como mejor virtud de España, Gavi comentó que esta era la unidad del grupo más allá de que algunos jueguen más o menos: "Es importante que todos tengamos las cosas claras, juguemos o no. Hay que representar al país desde la unión y aportando cada uno su granito de arena. Estamos muy unidos y una de las cosas mejores que tenemos es la unidad y saber que los que no juegan también ganan partidos".