Mikel Oyarzabal, jugador de España, quiere más

El nacido en Eibar y que es el máximo goleador de la selección española en el presente Mundial, compareció en la zona mixta previa al choque ante Bélgica de cuartos de final. "La celebración del gol indica la familia que somos", declaró sobre el gol de Portugal

Mikel Oyarzabal ha sido uno de los tres jugadores, junto a Gavi y Borja Iglesias, que ha comparecido este jueves en la zona mixta previa del encuentro de España ante Bélgica. El jugador de la Real Sociedad no escondió su felicidad después de haber marcado cuatro goles en los cinco primeros partidos del Mundial pero sin olvidar que el trabajo colectivo está por encima de las estadísticas individuales.

Oyarzabal apostó por seguir avanzando rondas para poder seguir celebrando mucho más. El jugador de la Real Sociedad es uno de los siete jugadores de España que ha sido titular en todos los encuentros de la Roja en lo que va de Mundial.

Mikel Oyarzabal es el gol de España

Mikel Oyarzabal, que está llevando el peso de los goles de España en este Mundial, no escondió la felicidad que le da su rendimiento individual, al igual que pasa con el colectivo: "Estoy feliz y contento por cómo me está yendo y a nivel colectivo también. Queremos ir avanzando rondas y si podemos ayudar de manera individual, mejor".

Recordemos que España ha ganado cuatro de los cinco partidos disputados en el Mundial y no ha encajado aún ningún gol, siendo la única selección que puede presumir de este hecho en todo el torneo. Además, sobre el gol en el último instante de Mikel Merino ante Portugal, Oyarzabal sacó pecho al demostrarse la unidad que existe dentro del grupo: "La celebración del gol indica la familia que somos. Ojalá podamos celebrar muchos más".

Los delanteros de España son mucho más que goles

Oyarzabal incidió en una afirmación que se viene repitiendo en España durante todo este Mundial y que no es otra que no solo defienden los defensas sino que es una cuestión de bloque para tratar de ayudar al equipo: "La gente de arriba no solo está para atacar, estamos para todo. Defender es cosa de todos. Se trata de intentar ayudar al equipo en la medida que se pueda, quitar tiempo a los defensas, que tomen decisiones con presión, robar alto, que ahí somos fuertes".

Sobre uno de los delanteros que conforman la lista de la selección española, Ferran, el propio Oyarzabal vaticinó que tendrá más oportunidades: "Siempre está cerca de generar cosas ocasiones para el equipo, el otro día ayuda de esa manera y va a tener más oportunidades". En definitiva, Oyarzabal sabe que sus goles están siendo claves en el avance de España en este Mundial pero no deja atrás el grupo por encima de todo como clave del éxito de la Roja.