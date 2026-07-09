Oyarzabal silencia al Barça y solo piensa en España: "Estaría bien enfrentarse a Argentina"

El delantero de España puso en valor la remontada de los actuales campeones, a los que no le importaría ver en una posible final; más claro se mostró ante los rurmores del Barcelona: "Se le puede decir que no"

Mikel Oyarzabal es uno de las grandes figuras de la Selección española. El delantero de la Real Sociedad se lo ha ganado a base de goles con 'La Roja' y es uno de los intocables de Luis de la Fuente. El '9' de España ha repasado la actualidad deportiva desde la concentración de la selección donde ha hablado de una hipotética final contra Argentina y de su futuro.

"Vimos un cachito, a ratos el partido de Argentina. Cuando se pone el partido así, darle la vuelta tiene mérito por parte de ellos", reconoce el delantero para El Chiringuito sobre la remontada que la actual campeona del mundo llevó a cabo ante Egipto.

Cuestionado si le gustaría llegar a la final y enfrentarse a Argentina, Oyarzabal no lo negó, aunque tampoco le ha dado mucha relevancia ahora mismo. "Es una gran selección, con grandes jugadores... Tienen junto a Cristiano el jugador que más influencia ha tenido para todo el mundo y estaría bien. Estaría bien enfrentarse a Argentina", ha dicho.

Tranquilo en Donostia, ajeno al ruido de Barcelona

También se ha mojado el delantero de Eibar sobre su futuro, ahora que ha sido relacionado con un posible interés del FC Barcelona, que busca delantero para la próxima temporada, y aquí sí que ha sido más tajante el capitán txuri urdin, dejando claro que sí se le puede decir que no al club blaugrana.

"Sí, yo creo que sí se le puede decir que no al Barça, porque ha habido gente que lo ha dicho. Estoy inmensamente feliz en Donostia, considero la Real mi casa. Es un lugar donde puedo vivir la vida que quiero con los míos", ha zanjado el delantero de la Real Sociedad.

Aunque un poco más adelante matizó su respuesta asegurando que nunca se sabe lo que puede pasar en la vida. "En la vida nunca sabes lo que puede pasar, en el fútbol esto puede dar muchas vueltas", ha añadido, lo que dio a que le preguntaran si entonces dejaba una puerta abierta a la posibilidad de salir algún día: "Eso de la puerta entreabierta lo consideráis vosotros, porque si decimos una cosa u otra, luego sacáis la contraria. Siempre he dicho que estoy donde quiero estar".

Oyarzabal, enfocado en Bélgica

Mikel Oyarzabal está concentrado en el Mundial y en la Selección española, que este viernes afronta un partido histórico ante Bélgica, ya que podría alcanzar su segunda semifinal tras la lograda en Sudáfrica 2010. El delantero de España no marcó ante Portugal, pero espera hacerlo ante los belgas como hizo por partida doble ante Austria.

El eibarrés suma ya 29 goles en 57 partidos como internacional, convirtiéndose así en el séptimo máximo goleador de la historia de la 'Roja', tras dejar atrás a Fernando Morientes e igualar ya a Fernando Hierro. Ya sólo le quedan cinco jugadores por delante: David Villa (59 en 98 partidos), Raúl González (44 en 102), Fernando Torres (38 en 110), Álvaro Morata (37 en 87) y David Silva (35 en 125).