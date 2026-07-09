Los 'vampiros' de la FIFA sorprenden a España tras el entrenamiento en Los Ángeles

De la Fuente volvió a contar con Laporte y Cubarsí, tras ausentarse el día anterior, y también con Nico Williams, que confirma sus buenas sensaciones y podría tener minutos en cuartos de final, ya en el hotel tres jugadores se sometieron a un control antidopaje

La Selección española llevó a cabo en la madrugada de este pasado jueves en horario español una nueva sesión de entrenamiento en Los Ángeles con la mente puesta en el importantísimo partido ante Bélgica de cuartos de final de este Mundial 2026, en la que se produjeron buenas noticias.

Para empezar, Luis de la Fuente recuperó a sus dos centrales titulares, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, pues ninguno de ellos había saltado al césped en la sesión de entrenamiento del día anterior, la primera tras el duelo ante Portugal en octavos de finales, aunque cualquier tipo de alarma quedó apagada con la presencia ya en este último entrenamiento, dejando claro que no tienen ningún tipo de problemas y que simplemente se trataba de un plan previsto para gestionar las cargas y evitar riesgos.

Nico Williams podría tener minutos

La otra buena noticia es que el seleccionador nacional pudo contar de nuevo con Nico Williams, quien ya trabajo también en la sesión anterior, por lo que se confirman las buenas sensaciones del extremo del Athletic, que no juega con España desde el último partido de la fase de grupos frente a Uruguay, cuando en el tiempo añadido sufrió una dura entrada por detrás de Nico de la Cruz que le acabó lesionando.

Williams se ha perdido los partidos de dieciseisavos de final ante Austria y el de octavos frente a Portugal, pero ya está recuperado de su lesión muscular y podría tener minutos contra Bélgica si así lo requiere Luis de la Fuente.

La sesión de trabajo de la Selección española tuvo lugar en el estadio de Los Ángeles Galaxy, el Dignity Health Sports Park, el mismo escenario en el que trabajaron antes y después del partido ante Austria, con unas temperaturas más suaves que en Dallas, donde jugaron frente a Portugal.

La sorpresa llegó después del entrenamiento cuando por el hotel de concentración de la Selección española aparecieron los 'vampiros' de la FIFA para hacer un control antidopaje a tres jugadores de España, algo completamente normal y rutinario en este Mundial y en los anteriores.

Bélgica suma 18 partidos sin perder

Desde el 20 de marzo de 2025, el primer partido de la era Rudi García, la selección de Bélgica no ha vuelto a perder ningún encuentro, en una racha de 18 duelos invicto, con doce victorias y seis empates, antes de enfrentarse a España en los cuartos de final del Mundial 2026, el próximo viernes en Los Ángeles.

El 3-1 entonces contra Ucrania, cuando se jugaba la permanencia en la elite de la Liga de Naciones europea, fue un revés del que se repuso de inmediato, en el encuentro de vuelta, con una victoria por 3-0 tres días más tarde con la que inició su actual marca sin derrotas, con dos goles de Romelu Lukaku y uno de Maxim de Cuyper en Genk.

Ahora, además, está en su mejor racha de triunfos desde que dirige al equipo el técnico francés (1-5 a Nueva Zelanda, 3-2 a Senegal y 1-4 a Estados Unidos), igualado con el tramo entre el 9 de junio y el 7 de septiembre de 2025 (venció sucesivamente por 4-3 a Gales, por 0-6 a Liechtenstein y por 6-0 a Kazajistán).

Bélgica ha ganado doce de sus últimos 18 encuentros. A esos citados resultados, añade otro 2-4 a Gales, un 7-0 a Liechtenstein, otro 2-5 a Estados Unidos, un 0-2 a Croacia y un 5-0 a Túnez, aparte del 3-0 a Ucrania. Y sumó seis empates: 1-1 y 0-0 con Macedonia del Norte, 1-1 con Kazajistán, 1-1 con México, 1-1 con Egipto y 0-0 con Irán, por ese orden.