La FIFA rechaza el recurso de Francia y España puede ser la gran beneficiada

Los galos presentaron un recurso pidiendo la eliminación de las tarjetas amarillas de jugadores decisivos como son Olise o Barcola, y ahora la FIFA toma una decisión que puede ser clave para las semifinales del Mundial 2026

El Mundial 2026 afronta este jueves 9 de julio el inicio de los cuartos de final, con ya sólo ocho países con opciones de los 48 que comenzaron esta edición, la más grande de la historia. Por ello, los partidos cada vez se vuelven más exigentes y los duelos directos más complicados, por lo que ningún país quiere dar ni la más mínima opción. Así lo ha intentado Francia, presentando un recurso aprovechando el lío con la roja 'semi anulada' a Folarin Balogun, pero la FIFA ya ha tomado una decisión sobre este, muy positiva para España ante unas hipotéticas semifinales contra los galos.

Tres jugadores importantes de Francia como son Michael Olise, Bradley Barcola y Manu Koné fueron apercibidos en el choque de octavos contra Paraguay, que superaron por la mínima y después de un partido tenso. Por ello, si alguno de estos jugadores ve una tarjeta amarilla en su cruce contra Marruecos, no podrán disputar la semifinal, y la Federación Francesa de Fútbol ha apostado por tratar de que le retiren estas amarillas.

La FIFA toma una decisión y no retirará la amarilla a Olise, ni Barcola ni Koné en el Mundial 2026

La FIFA, tras analizar la propuesta de Francia, ha hecho caso omiso a la petición de los galos y ya han confirmado que mantendrán la tarjeta amarilla que vio Olise contra Paraguay, al igual que las de Barcola y Koné. Es decir, la FIFA ha rechazado el recurso de los franceses y estos jugadores tendrán que competir contra Marruecos siendo consciente de que una amarilla más les deja en una situación complicada para el siguiente partido, en el caso de avanzar de ronda.

Los franceses no verán anuladas estas tarjetas, a pesar de haber creado un precedente con la roja de Balogun, y la gran beneficiada puede ser España. El equipo que dirige Didier Deschamps se tendrá que ver las caras contra Marruecos este mismo 9 de julio, en el que se prevé que será un duelo intenso y muy igualado. Por ello, deja en un serio riesgo a algunos de los jugadores más destacados de Francia.

España, la posible gran beneficiada con la decisión de la FIFA de desestimar el recurso de Francia

Finalmente, con la FIFA confirmando que mantendrá las amarillas de Olise, Barcola y Koné, los que ya se frotan las manos son sus potenciales rivales para una hipotética semifinal, siendo España la gran favorita para llegar a esta cita. Contra Marruecos se prevé un partido muy parejo y de mucha intensidad, que va a forzar a los defensas y también a los delanteros, que tendrán que hacer repliegue defensivo para no dar oportunidades a sus rivales.

Por ello, es más que factible pensar que alguno de estos tres jugadores verá una nueva amarilla. Y España puede ser el gran beneficiado, ya que la Selección se medirá a Francia en caso de que ambos superen estos duelos de cuartos, en los que a priori tanto les 'Bleus' como la 'Roja' son los favoritos. El equipo de Luis de la Fuente podría toparse con una Francia sin un jugador tan decisivo como es Olise, que hasta el momento es el máximo asistente de esta edición del Mundial.