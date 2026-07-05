Paraguay 0-1 Francia: Mbappé evita la sorpresa y logra un sufrido pase a los cuartos del Mundial

El jugador del Real Madrid anota de penalti y aprovecha la única ocasión de la selección francesa ante una defensa paraguaya que no daba tregua, completando así el primer cruce de los cuartos del Mundial 2026

Francia ha superado el reto más difícil que han enfrentado en este Mundial 2026, y lo han hecho contra Paraguay, que buscaba dar una nueva sorpresa. La albirroja ha apostado por un partido con una defensa de cinco muy cerrada, y ha sido Kylian Mbappé el gran salvador de les 'Bleus' en este partido, marcando el penalti que les ha dado la victoria de forma muy ajustada.

Con este triunfo se medirá a Marruecos en la próxima ronda, a la que el país africano se ha clasificado tras vencer cómodamente por 3-0 a Canadá. Un duelo directo que promete, especialmente tras lo que han sufrido los galos ante Paraguay. Un enfrentamiento que deja claro que, aunque la selección francesa sea una de las principales candidatas al título, no son invencibles.

Kylian Mbappé rescata a Francia del susto en el Mundial 2026 y los mete en cuartos

Los paraguayos han puesto en serios apuros a Francia, buscando retomar la épica que lograron al eliminar a Alemania. Gustavo Alfaro apostó por una defensa de cinco jugadores y su plan fue muy efectivo, con los galos con un dominio absoluto del balón pero sin poder meterse en el área. Una situación que fue desesperando al equipo de Deschamps a medida que avanzaban los minutos.

Tanto es así que llegaron al final de la primera parte con un empate a cero en el marcador, y no porque los galos no lo intentaran. Dembelé, Mbappé, Olise y Rabiot no cesaron en sus intentos, pero la defensa paraguaya y Orlando Gill han frenado todas las ocasiones, poniendo en un serio apuro a la selección francesa, temiendo repetir la eliminación de Alemania. Hasta que llegó Mbappé, que vuelve a anotar para salvar a su país y para seguir avanzando en la carrera por ser el máximo goleador del Mundial.

La segunda parte comenzó con la misma dinámica. El ataque francés amenazaba cada vez más la portería de Gill, con acciones combinadas tanto como a balón parado, pero que siempre acababan fuera del terreno de juego o en las manos del paraguayo. Los bicampeones se desesperaban hasta que Deschamps decidió sacar a Doué, que generó mucho peligro por la banda y forzó un penalti decisivo, que Mbappé anotó desde los once metros.

Una vez por delante del marcador, Maignan tuvo que intervenir para evitar el empate del país sudamericano, que buscaba forzar la prórroga en los últimos minutos. Además, los galos seguían fallando ocasiones muy claras, especialmente dos de Mbappé casi sobre la bocina.

Francia sobrevive a Paraguay y tienen que mejorar para enfrentarse a Marruecos

Este partido ha demostrado que Francia no es invencible. No han perdido, eso es cierto, pero Paraguay, sin ser una de las selecciones destacadas, ha puesto en serios apuros a los galos. Un partido que da mucha esperanza a Marruecos, su próximo contrincante, que tiene un equipo mucho más potente y que ya fueron de los mejores países en el último Mundial.

También son buenas noticias para España, que se podría topar con Francia en unas hipotéticas semifinales, a las que llegarían en caso de alcanzar la victoria en los próximos enfrentamientos.

Ficha técnica

0. Paraguay: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete (José Canale, m.58), Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Júnior Alonso; Miguel Almirón (Gabriel Ávalos, m.71), Diego Gómez (Mauricio, m.71), Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; y Julio Enciso (Gustavo Caballero, n.61).

Seleccionador: Gustavo Alfaro

1. Francia: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé (Rayan Cherki, m.84), Bradley Barcola (Désiré Doué, m.61) y Kylian Mbappé.

Seleccionador: Didier Deschamps.

Gol: 0-1, m.70: Kylian Mbappé (penalti).

Árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán). Amonestó a los franceses Bradley Barcola, Manu Koné y Michael Olise.