Deschamps saca pecho tras vencer a Paraguay: "Cada equipo juega como quiere, nosotros hemos hecho lo necesario"

El seleccionador de Francia valora el mérito de su equipo, a los que consideran candidatos al título, después de una victoria meritoria contra Paraguay, que les da el pase a los cuartos del Mundial 2026

Didier Deschamps ha completado varios récords únicos con la selección francesa gracias a su victoria contra Paraguay. Pero lo más importante es que ha sido capaz de comprender un planteamiento complicado que le ha presentado Paraguay en esta ronda de octavos del Mundial 2026. El país sudamericano se ha encerrado para intentar dar otra sorpresa, como ya hicieron al eliminar a Alemania, pero los galos han tirado de calidad individual y de resistencia para lograr esta victoria.

Los galos han conseguido avanzar a los cuartos de final gracias a una ajustada victoria contra el país sudamericano, que apostó por una defensa de cinco para tratar de frenar al peligroso ataque francés, y casi lo consiguen. Sin embargo, gracias al gol de penalti de Kylian Mbappé, siguen peleando por el título en esta edición. Una batalla que el técnico francés valora en rueda de prensa posterior al partido.

Deschamps presume de Francia tras derrotar a Paraguay y meterse en los cuartos del Mundial 2026

La selección francesa llegaba como favorita a esta eliminatoria, pero su rival logró eliminar a Alemania en la ronda anterior, y con esa idea han salido a estos octavos, impidiendo con una sólida defensa que los galos se acercasen a la portería de Gill. Por ello, los jugadores franceses buscaron nuevas formas de adelantarse en el marcador, probando disparos desde fuera del área. "Sabíamos que jugar contra equipos sudamericanos siempre es difícil" ha asegurado Deschamps, que quiere reconocer el mérito de Paraguay, que ha sido el país que más le ha puesto contra las cuerdas en lo que va de competición.

Por ello, logrando la victoria por un sólo tanto, el técnico francés saca pecho de su equipo, que también sabe salir victorioso "Tengo un grupo unido con un excelente estado de ánimo. Hemos estado en dificultades, como muchos otros equipos también. Pero hemos hecho lo que era necesario para sacar el partido adelante" defiende el técnico francés, que sabe que también hay que sufrir para poder pelear por el título más prestigioso a nivel de selecciones.

Didier Deschamps sigue haciendo historia con Francia en el Mundial 2026

Esta victoria no sólo le da a Francia el pase a los cuartos de final, en los que se enfrentarán a Marruecos, también varios récords para el seleccionador de 'les Bleus'. Con el triunfo sobre Paraguay, Deschamps se convierte en el único técnico que ha sumado 10 victorias en las eliminatorias directas de un Mundial.

Aunque su logro más meritorio es ser el seleccionador con más triunfos en la Copa del Mundo, con 18, y busca seguir ampliando esta cifra. Su próximo objetivo es Marruecos, pero aún tiene un largo camino hasta la final del 19 de julio, su gran objetivo.