F1 GP Gran Bretaña 2026 | Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

Kimi Antonelli le ha aguado la primera fiesta a Hamilton para seguir demostrando la supremacía de Mercedes un fin de semana más. Carlos Sainz y Fernando Alonso continúan sin poder competir con los de su liga

¡Buenas tardes! Aquí estamos ya para narraros lo que acontece en la segunda 'Qualy' del fin de semana en Gran Bretaña. El circuito de Silverstone acoge ahora la calificación de la carrera larga, donde Ferrari espera devolverle el golpe a Mercedes.

Y antes que nada, os dejamos por aquí la crónica de lo que ha sucedido en la Sprint de este certamen, donde Kimi Antonelli ha terminado primero, adelantando a un Lewis Hamilton que había conseguido la 'minipole' en la tarde del viernes.

Así han quedado repartidos los puntos de la Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña.

Ojo, que los pilotos de F1 han avisado tras la sprint: lo vivido en Silverstone fue "caótico" y hasta peligroso. Sin ir más lejos, Fernando Alonso tuvo un percance con Checo Pérez en el arranque del Sprint. Finalmente, el mexicano fue sancionado .

Sainz ya ha confirmado que han probado cosas en el coche de Albon en la sprint y que puede haber cambio de set-up para él en esta qualy.

El que ha confirmado que hará un cambio drástico de set-up post carrera sprint ha sido Charles Leclerc.

Todo preparado en Silverstone para la qualy de F1. ¡Faltan menos de 10 minutos!

¡ARRANCA LA Q1! 18 minutos por delante para lograr pasar a la Q2.

Hay mucho viento, tendrán que tener cuidado los pilotos.

Sainz y Alonso han tenido que montar un segundo juego de neumáticos, porque los dos han bloqueado y se han salido de pista.

Los dos Ferrari se ponen al frente, con Leclerc 1 décima por delante de Hamilton.

Russell se ha salido en la curva 7 . Ha tenido subviraje, se ha salido de pista y no ha tocado el muro fuerte. Eso sí, veremos si ha tenido daños en el suelo.

Alonso ha tenido que abortar su segunda vuelta con la bandera amarilla de Russell y por lo tanto aún no tiene tiempo

El primer tiempo de Sainz no es bueno del todo, está 14º, con Albon 11º.

Colapinto ha tenido que abortar porque se ha salido de pista, así que caerá en Q1.

¡Carlos Sainz se coloca 13º! Lo tiene muy bien para pasar a la Q2.

Están limpiando la grava de la pista ahora mismo. En breve comenzará la Q2.

Los dos Red Bull son los primeros en salir, los dos con neumáticos usados. "El motor no está respondiendo de manera normal", dice Verstappen por radio.

Hadjar supera a Verstappen. Los dos Ferrari se ponen otra vez 1-1 , esta vez con Hamilton 2 décimas por delante de Leclerc.

Todos a pista con neumáticos nuevos salvo los dos Red Bull y los dos McLaren.

Los dos Mercedes se han intercalado entre los Ferrari. Todo apunta a que esto será una batalla entre 4 pilotos de nuevo. Y ojo con Piastri, que ahora mismo está 11º y caería en Q2.

¡LOS DOS MERCEDES SE PONEN 1-2! Brutal Antonelli, que se pone 1º, por delante de Russell.

¡Un sábado perfecto para Kimi Antonelli! Gana la sprint y se hace con la 'pole'. Al menos Ferrari saldrá segundo y tercero.

Muchas gracias por vuestra atención y ahora en nuestra web de ESTADIO Deportivo podréis leer la CRÓNICA. Un saludo.

Bueno pues esto ha sido todo desde Silverstone. El líder del Mundial ha vuelto a demostrar que su posición en la tabla no es casualidad al igual que no le va a temblar el pulso para mantenerla. Fernando Alonso y Carlos Sainz han vuelto a quedar muy lejos de la Q3.

Penúltima prueba del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Y tras lo sucedido en la sprint, la emoción está asegurada hasta el último minuto.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Silverstone (Inglaterra), donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron decimoséptimo y vigésimo, respectivamente.

Antonelli, segundo en parrilla, rebasó en la octava de las 17 vueltas que se dieron a la mítica pista de Northamptonshire al séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari), que acabó en segunda posición la carrera corta del fin de semana -a un tercio de la distancia de la larga, unos 100 kilómetros-, que otro inglés, Lando Norris (McLaren), concluyó tercero.

El inglés George Russell (Mercedes) finalizó cuarto, por delante del otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, una prueba que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) concluyó en sexta posición.

También entraron en los puntos el australiano Oscar Piastri (McLaren), que cruzó la meta en séptima posición, y el neozelandés Liam Lawson (RB).Con su victoria en el cuarto de los seis sprints previstos esta temporada, Antonelli reforzó su liderato en el Mundial, que ahora comanda con 179 puntos. 43 más que Russell y con 47 de ventaja sobre Hamilton.

Ahora llega la segunda cronometrada del fin de semana, que será la que ordene la formación de salida de la carrera de este domingo, prevista a 52 vueltas, para completar un recorrido de 306,2 kilómetros.