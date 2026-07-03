F1 GP de Gran Bretaña 2026 | Horario, canal y dónde ver en TV la carrera sprint en el circuito de Silverstone

La primera prueba puntuable del fin de semana en Silverstone se disputará a 17 vueltas. Ferrari tratará de seguir recortando su distancia con Mercedes, al tiempo que los españoles tendrán que abonarse de nuevo a un milagro si quieren sumar en tierras británicas

El Gran Premio de Gran Bretaña arranca fuerte este sábado con la primera puntuable del fin de semana. Tras disputarse la única sesión libre de entrenamientos y la 'Qualy' para la carrera sprint, llega el primer momento de la verdad.

Diecisiete vueltas que servirán como antesala de los que nos espera en la carrera dominical de Silverstone, la cuna de la Fórmula 1.

Ferrari, con Hamilton a la cabeza, quiere tratar de reducir aún más las distancias con Mercedes, donde Russell y Antonelli continúan con su particular batalla por dominar el Mundial. Por ahora, el italiano todavía mantiene una renta considerable para salir líder este fin de semana de tierras británicas, si bien el de Ferrari se ha hecho con la 'minipole' y saldrá primero este sábado en la prueba sprint.

Los españoles, por su parte, no esperan milagros. Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz han llegado a la novena parada del calendario con las mismas limitaciones que el fin de semana pasado en Austria. Eso sí, al menos Williams ha llegado con una modificación en su alerón delantero.

¿Cómo es el circuito de Silverstone?

El Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone es un monumento de la Fórmula 1, la cuna, ya que ahí es donde nació el Campeonato del Mundo en 1950. Así, este año será la 77ª edición de la prueba, en una pista que ha acogido 60 hasta ahora, teniendo en cuenta la alternancia que a veces hubo con Brands Hatch y Aintree para la organización de esta cita, sin olvidar el Gran Premio del 70º Aniversario en 2020, también en Silverstone.

Con 5,891 km de longitud y 18 curvas, el trazado de Silverstone presenta su configuración actual desde 2011, fecha en la que la recta de principal cambió notablemente de ubicación, al igual que los boxes. A pesar de esa evolución, se ha conservado su carácter único, sobre todo con la legendaria sucesión de curvas de Maggots, Becketts y Chapel.

El GP de Gran Bretaña tendrá el sábado la carrera sprint a 17 vueltas y el domingo la principal a 52 vueltas. para completar una distancia de 306,332 km.

Horarios de la carrera sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026:

La carrera sprint se disputará a 17 vueltas este sábado 4 de julio, a partir de las 13:00h. Posteriormente, a las 17:00h, comenzará la 'Qualy' para situar a los monoplazas de cara a la carrera dominical, en la que se completarán 52 vueltas y que dará comienzo a las 16:00h.

¿Dónde ver el GP de Gran Bretaña de F1 2026?

El Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.