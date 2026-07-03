Argentina - Cabo Verde: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

La Argentina de Messi y la Cabo Verde de Vozinha se medirán a partir de la media noche del viernes al sábado en el Hard Rock Stadium de Miami

Argentina y Cabo Verde vivirán este sábado un duelo histórico en los Mundiales. Será la primera vez que una vigente campeona como Argentina se enfrente a una debutante como es Cabo Verde en una fase eliminatoria. Argentina parte como favorita en este duelo ante los caboverdianos pero el combinado caribeño está dispuesto a dar mucho ruido ante la banda de Leo Messi.

Argentina se metió en dieciseisavos de final tras completar una fase de grupos perfecta en la que sumó ocho goles a favor y solo uno en contra. Con un Leo Messi estelar, los de Scaloni se impusieron a Argelia por 3-0, Austria por 2-0 y Jordania por 1-3 con sexto gol del jugador del Inter Miami en este Mundial. Por su parte Cabo Verde hizo historia con el punto conseguido ante España en la primera jornada del grupo H para en la segunda marcar su primer gol ante Uruguay (2-2) y rematar la clasificación ante Arabia Saudí. Por tanto, Cabo Verde se metió en dieciseisavos de final sin haber sumado ni un solo triunfo y como segunda del grupo H.

Horario y dónde ver hoy en tv el Argentina - Cabo Verde del Mundial

El duelo entre Argentina y Cabo Verde dará comienzo justo en la media noche del viernes al sábado por lo que será un duelo a seguir para los más trasnochadores. El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami y podrá seguirse en televisión a través de La 1 de Televisión española, la única cadena que ofrece este encuentro en abierto, además de DAZN y Movistar Plus+. La crónica del encuentro entre Argentina y Cabo Verde podrá leerla a primera hora de la mañana del sábado 4 de julio en ESTADIO Deportivo.

Alineación probable de Argentina hoy en el Mundial

La Argentina de Lionel Scaloni llega con la ya sabida baja de Balerdi, que no ha podido disputar aún ningún minuto en lo que va de Mundial. Por lo demás, la albiceleste no tendrá jugadores entre algodones y a la espera de ver si pueden participar ante Cabo Verde o no. Por supuesto, Messi encabezará el ataque de Argentina después de haber sido suplente en el último duelo de la fase de grupos ante Cabo Verde.

Once posible de Argentina: Dibu Martínez, Romero, Lisandro, Medina, Nahuel Molina, Enzo Fernández, Mac Allister, Rodrigo de Paul, Almada, Leo Messi y Lautaro Martínez.

Alineación probable de Cabo Verde hoy en el Mundial

Cabo Verde, con Bubista en el banquillo dirigiendo a los caribeños, ha tenido un equipo muy reconocible durante todo este Mundial aunque sus jugadores más conocidos son Livramento en la delantera y Vozinha, que con su gran actuación bajo palos ante España, se confirmó como la gran 'estrella' de esta selección. La única baja en Cabo Verde será Arcanjo, quien no ha sido titular pero si ha contado con minutos en la fase de grupos.

Once posible de Cabo Verde: Vozinha, Lopes Cabral, Diney, Roberto Lopes, Moreira, Monteiro, Kevin Lenini, Cabral, Deroy Duarte, Ryan Mendes y Livramento.