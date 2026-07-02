Rafa Jódar - Pablo Carreño, en directo el partido de segunda ronda de Wimbledon 2026 en vivo online

El duelo español se reanuda este jueves 2 de julio después de que la falta de luz impidiese su finalización el día anterior. El marcador antes de empezar es de 3-6, 6-3, 1-6 y 2-1 a favor de Carreño, que está a un set de llevarse el triunfo

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos este jueves 2 de julio la reanudación del partido de segunda ronda de Wimbledon entre Rafa Jódar y Pablo Carreño , el cual se tuvo que suspender por falta de luz cuando marchaba 6-3, 3-6, 6-1 y 1-2 a favor del asturiano. ¡Vamos al lío!

El partido que disputan Taylor Fritz y Patrick Kypson va ya por el tercer set, por lo que si nada cambia en una media hora podrían estar los españoles en pista.

Este jueves 2 de julio llega la hora de ver el desenlace del partido de segunda ronda de Wimbledon que disputan Rafa Jódar y Pablo Carreño, el cual se tuvo que suspender por falta de luz cuando era el asturiano quien dominaba el marcador por 6-3, 3-6, 6-1 y 1-2; es decir, está a un solo set de pasar a la tercera ronda del torneo.

Lo cierto es que el parón vino muy bien en principio a Jódar, ya que este coincidió con el momento en el que reclamó la presencia del médico para ser atendido del tobillo izquierdo. Parecía que podía continuar jugando, pero es obvio que con toda una noche de descanso debe encontrarse bastante mejor.

¿Cómo reaccionará Carreño tras el parón? Está por ver. Era él quien daba la sensación de tener el partido en su mano como ya ocurrió en Roland Garros, el único cara a cara hasta ahora de ambos y que ganó Jódar en cinco sets, cuando el asturiano empezó a sentir dolor en el hombro derecho.

El desarrollo de los primeros sets entre Jódar y Carreño

Jódar empezó bien, con rotura, pero fue lo que tardó en meterse en el duelo Carreño que, por primera vez en su carrera disputaba la segunda ronda de Wimbledon. El triunfo ante el canadiense Denis Shapovalov el pasado lunes fue el primero que logró en ocho participaciones en el All England Club. Sin embargo, esta vez tenía tomada la medida al partido.

El madrileño, presente en su primer torneo sobre hierba al que llegó tras tener que recuperarse de una lesión en el abdominal, fue contracorriente, con vaivenes. A tirones. Mejoró en el segundo set pero se hundió en el tercero. Después, un resbalón feo le hizo daño en la pierna izquierda. Poco más se pudo ver sobre la hierba británica. ¿La resolución? En breve.