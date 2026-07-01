Jannik Sinner queda señalado tras el dopaje de Vondrousova

Jessica Pegula compara el caso de la checa con los de Sinner y Swiatek y carga contra la agencia antidopaje

Jessica Pegula parte como una de las tapadas para hacerse con esta edición de Wimbledon y, de momento, lo está demostrando. Lo ha sufrido ya una española, ya que esta misma tarde ha derrotado a Sara Sorribes (7-6 y 6-1) y ahora tendrá que hacer lo propio con otra, ya que en tercera ronda se enfrentará a la gallega Jessica Bouzas.

Pegula suele ser contundente en la pista, pero también lo es fuera de ella. Y si le preguntan por un tema espinoso no duda en contestar. Y, a veces, no deja títere con cabeza.

La tenista norteamericana no dudó en responder cuál era su opinión sobre la grave sanción recibida por Marketa Vondrousova, que no podrá jugar en los próximos cuatro años tras ser 'señalada' por la agencia antidopaje.

Muchas han sido las voces que han salido a defender a la excampeona de Wimbledon, pero Pegula ha señalado directamente a la ITIA y ha cogido el argumento de Vondrousova del agravio comparativo con Jannik Sinner y con Iga Swiatek.

"No entiendo muy bien la diferencia entre eso y lo que pasó con Sinner y Swiatek", dice antes que nada la tenista norteamericana, quien compara casos y cree que la diferencia es abismal.

Para Pegula, han arruinado la carrera de una tenista

"Ellos justificaron cuáles eran las reglas y por qué eran así. Simplemente no me parece lógico. Creo que no tiene sentido para alguien que lo analiza con sentido común", añade señalando claramente a la ITIA, que hizo públicas las reglas tras lo de Sinner y Swiatek, y que ahora no parece haber actuado en consecuencia según muchas tenistas.

Jessica Pegula entiende que debe haber una sanción, como sufrió el italiano, pero no los cuatro años que le han caído. "Entiendo que debería haber algún tipo de castigo, porque sé que se negó a hacer la prueba. Y eso tampoco está bien", empezaba diciendo.

Pero, luego, añade que no se puede jugar con la carrera de alguien de esa forma. "Simplemente creo que se podría hacer algo para no arruinarle la carrera a alguien de esa manera. Creo que, en un caso así, durante cuatro años, se está arruinando la carrera de alguien por algo que podría haber sido simplemente un malentendido, y no me parece justo. Creo que la sentencia es demasiado dura", sentencia la jugadora norteamericana.

Vondrousova habla de una coacción

Las palabras de Pegula secundan la versión de la sancionada, que también señaló a Sinner y a Pegula a la hora de comparar su caso. “Mucha gente criticó la supuesta indulgencia mostrada hacia grandes estrellas. (...) Siento que quisieron demostrar su autoridad conmigo. Y lo consiguieron”, señalaba Vondrousova.

La jugadora checa también ha declarado que tuvo que firmar un documento bajo coacción clave para su sanción. “No paraba de exigir que la dejara entrar -una comisaria que se presentó en su casa-. Me negué porque era de noche y para mí era una completa desconocida. Entonces me metió un papel bajo presión y me dijo que si lo firmaba, se iría. En medio del pánico, vi que era la única solución para evitar que entrara a mi piso, pero al firmarlo bajo estrés, me soltó irónicamente: ‘No creo que sea bueno para ti’”, declaró la excampeona de Wimbledon.