David Ferrer frena a Carlos Alcaraz

El capitán de Copa Davis está en continuo contacto con el tenista murciano y conoce muy bien cómo evoluciona de su lesión

David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis, está muy pendiente de lo que están haciendo los tenistas españoles en Wimbledon para empezar a ver qué equipo enfrentará a Chile el próximo mes de septiembre, aunque no será hasta el final del US Open cuando pueda cuadrarlo en función de cómo estén los jugadores tras la larga gira americana y sus planes posteriores para el arranque del turno asiático.

La lesión de su principal baza, Carlos Alcaraz, hizo temerse lo peor, dado que sólo él, Munar y Davidovich, con quien está enfrentado, aparecían como bazas válidas para liderar un equipo español al que le faltaba relevo. En los tres últimos meses ha podido añadir a su lista a tres madrileños (Rafa Jódar, Martín Landaluce y Dani Mérida), aparte de a un andaluz (Pablo Llamas) que aunque aún no está en el Top-100, ya está a muy pocos puntos y se ha dejado ver en algún cuadro final importante de los últimos torneos, entre ellos los dos últimos Grand Slam.

Por si no estuviera tranquilo con eso, las noticias que le llegan de Carlos Alcaraz son buenas. El tenista murciano ya se entrena sin protección en la muñeca y, si no hay recaída, en menos de un mes estará jugando en la pista rápida norteamericana.

David Ferrer, contento con la evolución de Alcaraz

Ferrer ha admitido en más de una ocasión que está en contacto con el tenista de El Palmar y por eso reconoce que su recuperación va "bien y en los tiempos" previstos. Aunque le pide que no arriesgue y se precipite ahora que ha estado esperando.

Preguntado por su vuelta en una entrevista con EP, el extenista de Jávea deja claro que la prioridad para el tenis español es recuperar al mejor Alcaraz. "No lo sé, no lo sé -cuando regresará-. Lo que quiero es que cuando vuelva a competir esté al cien por cien. Eso es lo que me alegraría. Es una lesión que es importante que se recupere bien y que esté en buenas condiciones. Todos sufrimos lesiones cuando hemos jugado al tenis y forma parte de la carrera tenística", sentenciaba el alicantino.

Ferrer le pide que no vuelva "antes de tiempo", aunque cree que el jugador murciano ha dado pruebas de tener cabeza y sabrá marcar lo tiempos. "Estoy contento de que esté poco a poco haciendo más cosas para cuando tenga que debutar que esté en plenas condiciones", añade.

Rafa Jódar alivia la situación

La llegada de Rafa Jódar le ha aliviado un poco y el hecho de volver a haber dos referentes, más Davidovich, hace que el tenis español ofrezca más alternativas. Y a él donde elegir. "Carlos y Rafa son una bendición. Es una suerte que después de Rafa surgiera un jugador como Carlos y que ahora Rafa Jódar también sea un jugador que va a estar arriba, entre los mejores", afirma.

En este sentido, a él le complica la elección, pero ve eso mejor que tener que andar ajustándose a lo que pudiera tener. "Sí que es un lujo para un capitán, porque cuantos mejores jugadores tengas, siempre es mejor. Va a ser una difícil elección -ante Chile-, pero, en ese aspecto, estoy contento de que el tenis español vaya creciendo", avisaba un David Ferrer que ya sabía, en parte lo que venía.

A Jódar lo vio hace dos años, cuando estuvo de sparring en las semifinales de Valencia, y con Martín Landaluce ya ha contado en una ocasión y le hizo debutar el año pasado en Copa Davis. "Somos conscientes de que nos van a dar muchas alegrías", señala.