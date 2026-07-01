Rafa Jódar - Pablo Carreño en directo: partido de segunda ronda de Wimbledon 2026 en vivo online

Retransmisión en directo del Rafa Jódar - Pablo Carreño, partido correspondiente a la segunda ronda del torneo de Wimbledon 2026

¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo del partido entre Rafa Jódar y Pablo Carreño correspondiente a la segunda ronda del torneo de Wimbledon 2026.

En el cara a cara entre ambos sólo existe el partido de Roland Garros, en el que Jódar remontó el triunfo inicial de Carreño; esta vez será muy diferente...

El partido entre Jódar y Carreño se juega después del que están disputando la también española Sara Sorribes y la americana Jessica Pegula. Tras un primer set loco en el que ha habido hasta seis roturas de servicio y que se ha decidido en el 'tie break', gana la quinta cabeza de serie, que ha logrado imponerse tras salvar alguna bola de set a favor de la española

Rafa Jódar y Pablo Carreño disputan en Londres su segundo duelo en un mes con la tercera ronda de Wimbledon como premio en esta ocasión.

El tenista madrileño y el asturiano vuelven a coincidir tras vivir un plácido inicio en el tercer Grand Slam de la temporada, en el que ambos ganaron sus partidos de forma rápida y sin demasiado desgaste.

Jódar se estrena a lo grande

Para Jódar era su estreno en esta superficie como profesional. Sí había jugado en ella como júnior, pero no a este nivel. No pareció acusarlo. Y tampoco haber salido recientemente de una lesión. El de Leganés pasó por encima de Felix Gill en tres sets y apenas concedió opciones al resto, con un tenis firme y muy serio.

Carreño no es la primera vez que jugaba en Wimbledon. De hecho, es la octava. Pero hasta este lunes, ante Shapovalov, no supo lo que era ganar un partido. La primera victoria le ha llegado cuando peor ranking tenía y lo ha hecho tras la retirada del canadiense después de perder los dos primeros sets ante el de Gijón.

Su duelo ha tenido que esperar

Si entonces abrieron pista, esta vez les toca cerrarla, con la incertidumbre horaria que siempre crea eso. Sobre todo, porque tenían tres partidos completos antes y el que debían terminar Cobolli y Navone de la primera ronda.

El duelo fratricida asegura la presencia de un tenista español en tercera ronda en Wimbledon. Aunque no estará solo, ya que Alejandro Davidovich ya ha confirmado su pase a esa misma ronda.