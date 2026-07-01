De ser semifinalista en Roland Garros a caer ante un rival que está casi fuera del Top-100

A la derrota de Ben Shelton ante el 140 del mundo se unió la de Matteo Arnaldi, que podo pudo hacer para mantener su nivel de París

Sólo se ha jugado la primera ronda de Wimbledon y ya han caído Ben Shelton, Rublev, Ruud, Fran Cerúndolo... y se han dejado sets por el camino Jannik Sinner, Alex Zverev y Novak Djokovic, los tres grandes favoritos del cuadro masculino.

La transición de la tierra batida a la hierba nunca es fácil y ni siquiera haber ampliado la distancia entre Roland Garros y Wimbledon a tres semanas ha podido solucionar ese problema.

Eso se ha traducido en sorpresas prematuras, especialmente en el cuadro masculino, donde han caído un buen número de cabezas de serie.

Tal vez la más llamativa haya sido la de Ben Shelton. El norteamericano había preparado bien este torneo, había ganado sobre la hierba de Stuttgart y perdido, unos días después y ante el mismo rival (Taylor Fritz) en los cuartos de final de Halle.

En Wimbledon le había tocado, a priori, un cómodo inicio ante el 140 del mundo, el finlandés Otto Virtanen. Y, sin embargo, perdió.

Lo hizo además después de remontar un set inicial en contra para ponerse 2-1 y de perder un 'match tie break' final, por 11-9, en el que dominaba por 8-5.

Un palo muy duro para Ben Shelton

El tenista norteamericano reconocía al final del partido que era el momento más duro de su corta carrera. "Ha sido una derrota muy dura. Sin duda, una de las más duras de toda mi carrera", admitía.

"Tengo que darle muchísimo mérito a Otto porque ha jugado un partido excepcional. Siento que durante todo el encuentro fui a remolque. No estuve acertado con mi saque y eso hizo que no consiguiera muchos puntos fáciles. Tuve que trabajar muchísimo en prácticamente todos los juegos y él estaba golpeando la pelota de manera increíble desde el fondo de la pista", añade un Shelton que ya deberá pensar en remontar en casa, en la pista rápida estadounidense.

Matteo Arnaldi pierde con claridad con Halys

Sin tener un ránking tan bueno ni estar en las pistas principales de All England Tennis Club, también ha tenido un paso fugaz por el torneo londinense uno de los semifinalistas del pasado Roland Garros.

Matteo Arnaldi fue la gran sensación del torneo parisino al llegar hasta esa penúltima ronda, en la que se tuvo que retirar por enfermedad. En Londres, el 95 del mundo lo ha despedido.

Además, con bastante claridad. El tenista francés Quentin Halys vencía por 3-6, 6-1, 7-6 (5) y 6-3 en 2 horas y 43 minutos.

Arnaldi venía ya de perder con un jugador casi desconocido -y casi 300 del mundo- en la primera ronda de Eastbourne, por lo que sólo pudo certificar que la hierba no es su mejor elemento. Al menos, ahora mismo. Por suerte para él, ya no hay más torneos este año en esa superficie.