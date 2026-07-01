Tsitsipas responde a Badosa tras las duras palabras de ésta

El tenista griego protagoniza el partido estrella de este miércoles en Wimbledon, ante Novak Djokovic

Stefanos Tsitsipas será hoy uno de los grandes protagonistas de la tercera jornada de Wimbledon 2026, ya que cierra la pista central en el partido estrella ante Novak Djokovic.

El tenista griego tuvo un plácido debut en el torneo londinense, con una paliza en tres sets ante Hugo Gaston que recordó tiempos mejores. Sin embargo, ya había sido protagonista en la previa del torneo por anunciar que dejaba de trabajar con su padre de forma definitiva; y también por las palabras que le dedicó su expareja Paula Badosa.

"No quiero hablarlo más. No quiero dar más explicaciones. Todo cae por su propio peso y simplemente quería explicar como persona y como mujer que pasamos por situaciones que no nos gustan y que había más cosas detrás que solo lesiones. He sufrido durante un año tanto mi entorno como yo. Ha sido muy difícil", apuntaba la tenista catalana con respecto a lo vivido con el griego.

Badosa, muy dura con el entorno de Tsitsipas

"No quiero nombrarle más. Yo tengo mi carácter. Lo he soltado. Quiero pasar página y cerrar un capítulo para sentirme más libre. Lo que quiero es pasar página y no nombrar más a esa gente", añadía sobre el entorno del jugador, que, según Badosa, era la que se lo había hecho pasar más.

A diferencia de otras ocasiones, Stefanos Tsitsipas no ha rehuido a hablar sobre ello y le ha contestado a la tenista española.

Lo ha hecho con un mensaje calmado con el que, tras las palabras de ésta diciendo que no quería nombrarlo más, el heleno quiere dejar zanjada para siempre la cuestión.

"Le deseo lo mejor en su carrera y también en su vida. Siempre he admirado mucho tanto su tenis como su personalidad dentro de la pista. Creo que todavía tiene muchísimo que ofrecer", indica, conciliador, Tsitsipas.

El tenista griego rebaja la tensión

El tenista griego no quiso entrar al trapo ante lo dicho por la catalana. "No me involucré demasiado. Yo solo intento jugar al tenis lo mejor que puedo. Siempre habrá personas con determinadas opiniones, pero no guardo rencor a nadie. No tengo motivos para odiar a nadie. Mis padres me educaron con unos principios y sigo intentando vivir de acuerdo con ellos", añade.

Stefanos Tsitsipas, incluso, le mandaba un mensaje de ánimo tras los malos momentos que Paula Badosa ha atravesado en las últimas semanas.

"Sé que ha vivido momentos muy duros, especialmente por la gravedad de su lesión. No es nada fácil afrontar algo así cuando estás compitiendo constantemente. Creo que es una buena persona y, de verdad, espero que tengamos una relación normal dentro del circuito", sentencia el juagdor heleno, quien también admite haberlo pasado mal últimamente.

"Llegué a perderme a mí mismo. Hubo cosas que dije en la pista que no eran propias de mí. Ese no era Stefanos. (...) Necesito paz y tranquilidad en mi vida. Eso es lo que más busco ahora mismo", concluía Tsitsipas, que ahora mismo ocupa provisionalmente el puesto 79 de la ATP, muy lejos del Top-10 en el que estuvo en los últimos años.