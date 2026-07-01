Bélgica - Senegal: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Los Diablos Rojos y los Leones de la Teranga se enfrentan por un puesto en los octavos de la Copa del Mundo, con De Bruyne, Lukaku, Mané y Sarr como los grandes nombres de la eliminatoria

Bélgica y Senegal se juegan este miércoles 1 de julio su continuidad en el Mundial 2026. El partido de dieciseisavos de final se disputa en el Estadio Seattle y enfrenta a dos selecciones que llegan al cruce con caminos muy distintos.

Los Diablos Rojos avanzaron como primeros del Grupo G después de despertar con una goleada ante Nueva Zelanda. Senegal, en cambio, sufrió hasta la última jornada y se metió entre las mejores terceras tras golear a Irak.

Bélgica - Senegal: fecha y horario del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

El Bélgica - Senegal se juega este miércoles 1 de julio a las 22.00 horas, en horario peninsular español. En Canarias, el encuentro comenzará a las 21.00 horas.

La cita tendrá lugar en el Estadio Seattle, Estado de Washington, Estados Unidos, con capacidad para más de 68.000 espectadores. Bélgica ya conoce bien ese escenario, donde inició su fase de grupos con un empate ante Egipto y donde ahora vuelve para luchar por un hueco en octavos.

¿Dónde ver en directo en televisión el Bélgica - Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

El Bélgica - Senegal podrá verse en directo en España a través de DAZN. El encuentro no está previsto en abierto, por lo que la plataforma de pago será la vía principal para seguir el partido por televisión y online. Además, el partido se incluye en los paquetes de fútbol ofrecidos por Movistar+ y OrangeTV a través de DAZN.

¿Cómo seguir online el Bélgica - Senegal de dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Bélgica - Senegal de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio Seattle. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Alineaciones probables del Bélgica - Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Bélgica apunta a un once con mucho peso ofensivo y varios jugadores de jerarquía. Courtois sería el encargado de sostener la portería, con Castagne, Mechele, Ngoy y De Cuyper en defensa. En el centro del campo, Tielemans y Vanaken darían equilibrio y salida de balón.

Por delante, la Selección belga podría juntar talento y desborde con Trossard, De Bruyne y Doku por detrás de Lukaku. El delantero llega con la motivación añadida de haber marcado ante Nueva Zelanda y de seguir ampliando su peso histórico con los Diablos Rojos.

Senegal, por su parte, apostaría por una estructura sólida con Diaw en portería, Koulibaly como jefe de la defensa y una medular con Camara, Idrissa Gueye y Pape Gueye para intentar cortar el ritmo belga.

El gran peligro africano aparecerá en el frente ofensivo. Ndiaye, Sarr y Mané combinan profundidad, experiencia y uno contra uno. Si Senegal consigue correr tras pérdida y evitar que De Bruyne juegue cómodo entre líneas, el partido puede abrirse mucho más de lo previsto.

Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Senegal: Diaw; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Jakobs; Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Sarr, Mané.

Bélgica No Iniciado - Senegal

El ganador del Bélgica - Senegal mira a Estados Unidos o Bosnia

El premio del Bélgica - Senegal será un puesto en octavos de final y un cruce ante el ganador del Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina. No es un detalle menor, porque esa parte del cuadro puede abrir una ruta muy ambiciosa para quien sobreviva en Seattle.

Para Bélgica, avanzar significaría confirmar que todavía tiene recorrido en un Mundial que puede ser el último gran baile de varios de sus referentes. Para Senegal, eliminar a los Diablos Rojos sería otro golpe del fútbol africano en una edición donde el continente ya ha multiplicado su presencia en los cruces.