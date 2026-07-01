Mbappé promete batalla en la carrera por ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales

Mbappé acelera la carrera histórica con Messi tras sus dos tantos ante Suecia, con los que suma 18 goles en Mundiales y amenaza el récord del argentino, que resiste con 19, en un pulso legendario entre los '10' de Francia y Argentina

Mbappé está firmando un Mundial a la altura de su calidad futbolística. El delantero francés ya ha registrado seis goles en lo que llevamos de torneo, los dos últimos para liderar al combinado de Didier Deschamps en el partido contra Suecia. El jugador del Real Madrid sigue en la carrera por ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales, prometiendo batalla con Leo Messi, que lleva los mismos tantos en tres partidos disputados.

Kylian Mbappé sigue liderando a Francia en el Mundial a base de goles

Kylian Mbappé está siendo el líder de manera indiscutible de Francia. El '10' empezó anotando un doblete en el estreno del Mundial frente a Senegal, algo que repetiría unos días después contra Irak. Tras ello, el delantero del Real Madrid se quedó sin ver puerta ante Noruega pero firmó dos asistencias, que fueron igual de importantes para lograr el pleno de victorias de los de en la fase de grupos.

De esta manera, el objetivo pasaba por derrotar a Suecia en dieciseisavos de final del Mundial 2026. La tarea no fue sencilla en los primeros minutos para Francia, pero los jugadores de la parcela ofensiva se fueron activando poco a poco, sobre todo un Mbappé que incluso le anularon un gol por fuera de juego. Sin embargo, el delantero no se rindió y dejó dos goles en su cuenta personal para mandarle un serio aviso a Leo Messi.

Mbappé se acerca a Messi en la carrera del máximo goleador de la historia de los Mundiales

Con ello, Mbappé ya suma 18 goles entre las participaciones que ha tenido en el Mundial, tanto en el de 2018 de Rusia, el de 2022 de Qatar, como el actual de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Los seis tantos que ha firmado en los últimos cuatro encuentros le ponen en lo más alto de la clasificación de máximos anotadores de la historia de los mundiales. Sin embargo, el delantero de Francia sigue por detrás de Leo Messi.

El '10' de Argentina cuenta con 19 goles a lo largo de los Mundiales. Leo Messi se encuentra disputando su sexta Copa del Mundo, aunque en la edición de 2006 se quedó sin ver puerta. Sin embargo, anotó hasta cuatro tantos en 2014, uno en 2018, siete en 2022 y seis actualmente en 2026, hasta la fecha. El jugador de Inter Miami sigue siendo determinante en el combinado de Scaloni, favoritos para llegar a la gran final nuévamente.

Mbappé sigue rompiendo récords y Cristiano Ronaldo aparece en escena

Mbappé, que ha firmado dos goles en la victoria ante Suecia, ha conseguido superar ya a una leyenda de los Mundiales como Klose, que dejó su marca en los 16 tantos. El alemán firmó cinco de ellos en 2002, otros cinco en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014, haciendo historia para el combinado germánico. Por otro lado, Ronaldo firmó un total de 15, divididos en las cuatro Copa del Mundo que llegó a disputar.

En un escalón más abajo se encuentra otro histórico del fútbol alemán como Gerd Müller, que consiguió catorce goles, en tan solo dos Mundiales, dejando la marca de diez tantos en la edición de 1974. Le sigue Just Fontaine con 13 y Pelé con 12. El que tiene la oportunidad de superarlos es Cristiano Ronaldo, que cuenta con un total de 10 goles, dos de ellos en el triunfo frente a Uzbekistán del pasado 23 de junio.

Cristiano Ronaldo sí bien es cierto que no está teniendo su mejor Mundial a nivel de goles, ya que tan solo ha conseguido dos en tres partidos. Sin embargo, el portugués tiene por delante el importante encuentro frente a Croacia, correspondiente a los dieciseisavos de final. En sus botas están muchas de las opciones para que los de Roberto Martínez avancen a la siguiente ronda, lo que harían aumentar sus datos anotadores.