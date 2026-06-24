Portugal 5-0 Uzbekistán: Portugal aplasta a Uzbekistán y Ronaldo calla bocas a todos los que lo criticaban

El capitán de la selección portuguesa se convierte en el primero en marcar en 6 mundiales y Portugal arrolla a Uzbekistán y se consolida como posible candidata a ganar el mundial 2026

La selección portuguesa gana contra Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K para empezar a volver a 'callar bocas' cuando más lo necesitaban. Tras el empate con RD Congo en su estreno, el equipo de Roberto Martínez despejó dudas con un pleno de 'mano' frente a Uzbekistán (5-0), liderado por un Cristiano Ronaldo que volvió a marcar diferencias con un doblete.

Cristiano, no solo lideró la goleada, también tuvo un peso histórico al convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales diferentes. Un Ronaldo que respondió sobre el césped después de las críticas y elevó su cuenta goleadora hasta los 975 tantos como profesional, reafirmando su peso en la selección lusa.

Cristiano tardó muy poco en dejar huella. Apenas habían pasado seis minutos cuando el delantero portugués abrió el marcador. Joao Cancelo puso un balón medido desde la derecha y el capitán luso conectó un remate contundente que dejó sin opciones a Abduvakhid Nematov.

Más de 68.000 aficionados celebraron el tanto junto a un Cristiano eufórico que recorrió varios metros hacia el banquillo para festejar con sus compañeros un gol muy importante para Portugal y para el capitán de la selección.

Uzbekistán empieza con fuerzas y se desploma tras el gol de Portugal

El equipo de Fabio Cannavaro plantó cara durante varios momentos e incluso rozó el gol pero el VAR terminó invalidándolo. Sin embargo, la resistencia uzbeka fue cayendo poco a poco ante el empuje portugués. El ritmo, la jerarquía y la pegada de los lusos acabaron marcando la diferencia en un partido que terminó resolviéndose con claridad.

Portugal detectó muy pronto las debilidades de Uzbekistán y no tardó en seguir intentando golpear de nuevo. Antes de la media hora, los portugueses ampliaron la ventaja en una acción a balón parado que sorprendió a todos. En una falta al borde del área, con todas las miradas puestas en Cristiano Ronaldo, apareció la estrategia de Roberto Martínez. Nuno Mendes tomó la responsabilidad y sorprendió con un disparo ajustado al palo del portero para firmar el 2-0.

Cuando el encuentro parecía más equilibrado, volvió a aparecer Cristiano. El equipo había bajado ligeramente el ritmo y Uzbekistán se acercaba tímidamente a Diogo Costa, pero una transición precisa de Bruno Fernandes dejó al capitán solo ante el portero. Ronaldo definió cruzado para firmar el 3-0 y alcanzar su décimo gol en Mundiales, otro récord más en su carrera.

Portugal no bajó el ritmo en la segunda mitad, y el cuarto llegó poco después, en un córner Khusanov acabó introduciendo el balón en su propia portería con ayuda involuntaria de su guardameta quedando 4-0 para los portugueses. Un castigo de marcador para Uzbekistán que pese a todo, intentó competir.

Cristiano insiste y Leão cierra la goleada

El capitán que quería todo para él, guió buscando su hat-trick hasta el final. Primero lo intentó tras una recuperación alta de Nuno Mendes, con un disparo desviado por Ashurmatov, y después con otro potente remate dentro del área que volvió a detener Nematov. También Bruno Fernandes probó fortuna desde lejos, pero el portero uzbeko sostuvo a su equipo como pudo.

El cierre definitivo del marcador y 'la manita' llegó con Rafael Leão. Recién metido en el terreno de juego, primero no logró conectar con Cristiano en una acción en la que el capitán pedía el pase, pero se falló poco después. Partiendo desde la izquierda, encaró hacia dentro y sacó un disparo potente e imparable para firmar el 5-0 definitivo y la goleada.

FICHA TÉCNICA

PORTUGAL: Diogo Costa; Cancelo (Semedo, min.45), Rúben Dias, Veiga, Nuno Mendes; João Neves (Bernardo Silva, min.76), Vitinha (Leão, min.83); Pedro Neto (Conceiçao, min.45), Bruno Fernandes, João Félix (Trincao, min.63); y Cristiano Ronaldo.

UZBEKISTÁN: Nematov; Khusanov, Ashurmatov, Abdullaev; Karimov (Jiyanov, min.90+2), Khamrobekov (Mozgovoy, min.45), Shukurov (Esanov, min.90+2), Nasrullaev (Alijonov, min.45); G'aniev, Shomurodov y Fayzullaev.

ÁRBITRO: Jalal Jayed (MAR). Amonestó a Veiga (min.68) en Portugal y a Odiljon Khamrobekov (min.14) en Uzbekistán.

ESTADIO: NRG Stadium de Houston (Estados Unidos)